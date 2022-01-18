移工遊行趁亂提款11萬　車手被壓制傳訊提醒「警察查我」

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局警員日前處理移工遊行活動時，見到1名男子在勞動部集會現場旁領錢，上前盤查發現他手機內與他人對話含有許多詐騙術語，被警方壓制逮捕前還傳訊息告訴同夥自己被警察盤查，男子坦承自己是詐騙集團車手，警方當場查扣11萬4千元現金，並將人帶回派出所偵訊。

警方調查，在16日移工團體在勞動部集結舉辦集會遊行活動，31歲的簡姓男子銀行ATM領錢，警方巡邏見到簡姓男子神色慌張，不斷向警方張望，警方上前盤查，發現簡的手機內有與他人對話，且內容都是詐騙術語。

▲他趁遊行跑附近ATM領錢，警方扣11萬4千元贓款，壓制前還回報「警察查我」(紅圈)。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後盤問簡姓男子，簡姓男子臉色發白、雙手顫抖，表示因缺錢花用，所以當車手提款抽取佣金，原本以為在集會場合附近領錢沒人注意，但仍被眼尖的警員識破，警方事後依照洗錢防制法、詐欺等罪嫌送辦。

離譜的是，男子被警方壓制在地，警方查看手機，發現男子在其中一個群組通報「警察查我」，警方懷疑就是詐騙集團的群組，目前將持續追查幕後主使藏鏡人。

警方也在簡姓男子身上搜出11萬4千元贓款，簡坦承是剛領出來的贓款，另外還在口袋內起獲2張提款卡以及2張交易明細，警方提醒，如發現民眾在ATM提領時間過長，或持有多張提款卡，恐怕為詐騙集團，應立刻通知警方到場處理。

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