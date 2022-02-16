舊PC也能起死回生！Google新服務讓10年老電腦「續命」

▲Google新系統能讓老電腦起死回生。（圖／取自9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

舊的電腦不知道該怎麼處理嗎？Google推出了一套新的作業系統「Chrome OS Flex」，這個作業系統，能夠讓老舊的電腦「起死回生」，將作業系統轉換為Chrome OS，因誤為主要的運算都會在雲端進行，因此電腦不需要高規格也能使用。

在2020年，Google就收購了Neverware，這家公司主要擁有CloudReady技術，也就是目前Google「Chrome OS Flex」的核心技術。

新的系統中，提供了與當今 Chromebook 相同的用戶界面、Chrome 瀏覽器、與 Android的跨設備功能、雲端同步和 Google 助理等功能。可以藉由Chrome OS 延長舊電腦的壽命。

不過遺憾的是， Chrome OS Flex目前沒有計劃支援Google Play 商店和Android App，但可以使用各項Google服務，例如Youtube、Gmail等等，讓已經跑不動的電腦有當作備用機使用的機會。

若想進行安裝，可以從Google網路下載，也能透過USB安裝，目前最低需求需要Intel 或 AMD x86-64-bit處理器、記憶體4 GB、儲存空間16 GB、並盡量選擇2010年以後生產的零件與電腦使用，否則可能會有「糟糕的體驗」。