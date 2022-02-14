驚悚影片曝！數百隻鳥突像「整團黑球」詭異下墜　鳥屍遍布住宅區

Hundreds of birds mysteriously plummet to their deaths in Chihuahua, Mexico. pic.twitter.com/j0JyP6ZcnM — Ian Miles Cheong (@stillgray) February 12, 2022

記者張寧倢／綜合外電報導

墨西哥北部契瓦瓦州近日出現異象，街頭一支監視錄影器拍到，數百隻黑鳥飛到一半，突然因不明原因集體下墜，撞擊柏油路面，宛如「一團巨大的黑色怪物」從天而降，畫面相當驚悚。居民上午出門時發現地上全是鳥屍，嚇得趕緊通知警方。據悉，當局發現大約100隻鳥在事件中離奇猝死。

▲監視器畫面拍到上百隻黑鳥突然墜地。（圖／翻攝自推特@stillgray）

綜合《紐約郵報》、《契瓦瓦先驅報》報導，這起詭異事件7日發生在誇烏特莫克城（Cuauhtémoc），根據監視器畫面顯示，原本寧靜的街道上突然間，出現一團黑色物體從天而降，快速向下墜落，再散落成數百個密密麻麻的黑點，仔細一看才發現是黑色鳥類，大部分的鳥飛走以後，地面也留下大片鳥屍。這段影片在推特上已累計超過百萬次觀看。

▲▼墨西哥驚見上百隻黃頭黑鸝集體離奇墜地，留下大量死亡鳥屍。（圖／翻攝自La Policía Seccional de Álvaro；Facebook／Alerta Planeta Tierra）

報導稱，當天清晨5時左右出現數百隻被當地人稱為「chanates」的「黃頭黑鸝」飛過住宅區上空，卻突然因不明原因迷失方向，居民出門後發現趕緊報案，警方於上午8時20分獲報後趕往現場，清理了大約100隻黃頭黑鸝屍體，當局也派遣獸醫動物技術人員進行評估。現場人員初步研判，這些鳥可能是因為吸入附近加熱設備排出的有毒煙霧，或是太多鳥同時聚集在電纜線上等原因，才會發生事故，但這也只是推測。

▲據悉，現場大約有100隻鳥屍，仍有少數個體幸運存活。（圖／翻攝自La Policía Seccional de Álvaro）

據報導，黃頭黑鸝是北美地區常見的候鳥，每年冬季都會從加拿大飛到墨西哥北部避冬。此前，英國威爾斯與美國肯塔基州也發生過大量鳥類集體死亡，並從天而降的「死鳥雨」異象，不過目前都未能查出確切事發原因。

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