韓式泡麵哪款最神？　網激推「3天王」：加高麗菜絕配

▲原PO列出6款最愛的韓式泡麵，分析每一款的厲害之處。（圖／翻攝自Dcard）

記者陳怡靜／綜合報導

泡麵是家家戶戶必備的食物之一，深夜時分來一碗讓人備感幸福，市售的泡麵種類琳瑯滿目，近年來架上也越來越多進口好貨，讓民眾不用出國就能品嚐異國風味。一名「韓式泡麵控」網友就分享自己的心得，列出最愛6款，貼文一出，立刻掀起熱議，不少老饕也曝光內行吃法，「起司麵加高麗菜一生推」。

原PO在《Dcard》以「你也愛吃韓式拉麵嗎？」為題發文，她說每次在超市都很納悶哪些種類的泡麵好吃，因為固定吃的就是那些，順便分享自己最愛的6款泡麵試吃心得。第一款是「農心馬鈴薯麵」，麵體較細所以也比較快爛，比起一般的不耐煮，湯頭比起其他幾款較為清澈，沒有什麼多餘的味道，「海鮮跟洋蔥味居多，跟來一客海鮮有異曲同工之妙這是一款很適合丟一堆青菜進去的泡麵」。

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原PO接著說，第二款是「不倒翁起司風味拉麵」，味道和一些韓式料理店賣的起司拉麵相近，再打一顆蛋就超級美味，起司粉也能依照各人喜好調整濃淡；第三款是「不倒翁金拉麵」，麵體和第一款都是較細的，不過原PO也說，「它給的乾燥蔬菜很多耶！吃起來比較不單調」，湯頭和安城湯麵相近，只是辣粉比較少、湯頭較順；第四款則是「農心海鮮烏龍」，湯頭像來一客的海鮮泡麵，胡椒味較輕，麵體也比一般拉麵更粗硬，內附許多可愛魚板和小塊昆布，不過她卻說自己不會再回購，「因為這是沒啥記憶點的一款，就是一堆海帶芽跟柴魚醬油混合而成的味道」。

第五是「農心安城湯麵」，更是原PO心中第一名，味道剛剛好不會過鹹帶有一點辣度，吃起來很涮嘴也是打一顆蛋下去就完美，「吃過那麼多種韓式拉麵中最耐吃的就是他了！」最後一款則是「農心辛辣白菜風味拉麵」，湯頭和安城湯麵相近，麵體也是一樣，唯一差別是這款有加一些韓式泡麵的酸。文末原PO也不忘提醒大家，「雖然好吃，泡麵還是不要太常吃！」

貼文一出，立刻引發熱議，最多網友點名的就是「馬鈴薯麵」、「金拉麵」和「安城湯麵」，「金拉麵要吃辣的！！！！一生推」、「安城+1，超好吃」、「喜歡馬鈴薯麵的Q彈口感」、「安城湯麵打一顆蛋+一片起司真的有夠讚」、「金拉麵加散蛋超讚」、「推爆起司拉麵，加高麗菜超好吃」、「韓國人推薦吃法，馬鈴薯麵混辛拉麵」。

▲「馬鈴薯麵」、「金拉麵」和「安城湯麵」獲最多人喜愛。（圖／翻攝自Dcard）

不過也有人持不同看法，「我覺得起司那款只有起司的香味，湯喝起來跟原味的湯一樣」、「我覺得定價太貴，裡面又沒什麼料」、「沒辦法感受到安城的美味，第一次吃到的時候就好失望，覺得很沒味道」。此外，也有網友貼心提醒，「建議不要買『外銷版』的麵喔！味道跟在韓國吃的一定有差」。