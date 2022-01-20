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「竹竹併一定要含苗栗」　林濁水嗆綠強推《地制法》違背過去立場

▲林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

▲林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨未促新竹縣市合併升格直轄市，強推《地制法》修正草案，前立委、民進黨大老林濁水20日表示，誠心誠意不要靠強渡關山通過，因為此方式，跟民進黨幾十年來對地方制度的基本立場，完全背道而馳。林也說，竹竹合併升格一定要把苗栗包括在內，若是不回饋較窮的苗栗還把人家踢開，根本是「天地良心不應該」。

林濁水20日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪。黃光芹提到，最早新竹市長林智堅上《自由時報》只講竹竹合併，沒講升格，後來民進黨團總召柯建銘找了新竹縣長楊文科，弄出升格，一直到林智堅宣布棄選，柯建銘仍認為戰場還要繼續，好像總統蔡英文點頭，且英派也歸順了，《地制法》就要強渡關山；此外，有學者說最優先是修改《財劃法》、《行政區劃法》等相關法案。

黃光芹問，你怎麼看《地制法》怎麼發展下去？林濁水表示，自己誠心誠意不要靠強渡關山通過，因為此方式，跟民進黨幾十年來對地方制度的基本立場，完全背道而馳，「這已經不是民進黨，不知道是什麼黨，甚至是怪裡怪氣的國民黨」，專門搞直轄市就只有國民黨。

林濁水舉例，日本1億多人口，沒有直轄市；美國3億多人口，勉強有一個，就是華盛頓特區，還談不上有什麼特權。直轄市是從明朝開始的封建傳統，當時皇帝對自己沒有信心，所以設立南直隸、北直隸，把權力分地細細的，藉此加以控制地方諸侯、削弱地方力量，這是皇帝的統治技術，稱作「眾建諸侯而少祺立」。

林濁水提到，國民黨剛撤退來台時，對自己政權沒信心，把日本政權的5州8廳搞成好幾個單位；兩蔣時期對立法院也是這樣，所以全世界委員會只有一個召委，我們卻有三個。

林濁水接著說，「我同意為了竹科發展合併新竹升格，但前提是一定要把苗栗包括在內」，因為竹科的晶圓廠在苗栗銅鑼、竹南都有設廠，所以不能為了合併，把新竹科學園區切割為零碎。

林濁水表示，「新竹科學園區總部會管到苗栗科學園區的廠，但縣市卻要切開，這邏輯不通嘛！」而且國家將交大、清大以及技術、人才都匯聚在新竹，總不能待縣市合併後富裕起來，不但不回饋較窮的苗栗，還把人家給踢掉，是天地良心不應該。

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