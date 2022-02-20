賓士男吸笑氣蛇行上人行道　撞歪輪軸繼續開！警破窗逮人

記者楊熾興／桃園報導

28歲呂姓男子19日駕駛白色賓士轎車疑似邊開邊吸食笑氣，車輛行駛不穩甚至蛇行，警方據報攔捕，但呂男不顧左前輪已毀損彎曲，在大馬路上與警方大玩追逐戰約10分鐘，直到撞上人行道旁路樹停車，員警立即衝前破壞車窗將呂男撞下車壓制，才結束這場警匪追逐。

▲呂男吸了笑氣後在大馬路上蛇行逃竄。（圖／桃園警分局提供）

▲▼員警趁呂男撞路樹後破窗拉出並予以壓制逮捕。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局勤務指揮中心昨日下午14時50分許接獲民眾報案，指稱有輛白色自小客駕駛疑似邊開邊吸食笑氣，車輛行駛不穩甚至蛇行，嚴重影響其他用路人安全。指揮中心立即發動攔截圍捕，中路派出所員警吳和修與廖玄穎在國聖一街發現該部自小客，車輛左前輪已毀損彎曲，但該呂姓男子不顧員警攔阻仍硬往前開，甚至逆向開上人行道，員警在後尾隨並呼叫支援。

▲▼並起出笑氣鋼瓶，廖姓員警在擊破車窗時受傷，分局長黃富村前往慰問。（圖／桃園警分局提供）

呂男駕著輪軸已斷的賓士車在國聖一街附近道路繞了約10分鐘，最後撞上路旁人行道路樹才停住，員警利用警車包夾，呂男卻倒車衝撞，情況危急下員警立即持破壞器擊破車窗將呂男拉下車壓制，車上起獲笑氣鋼瓶1支，全案依公共危險罪嫌移請偵辦。

廖員在擊破車窗時，左手小指不慎為玻璃割傷，仍奮勇將嫌犯順利制伏後才前往就醫，還好傷勢輕微無大礙，分局長黃富村獲知後第一時間就帶著水果禮盒前往中路派出所慰問同仁傷勢，除肯定同仁積極果斷及勇於任事的精神外，並叮嚀值勤時必須特別注意安全。