最冷時段還沒來！一圖看懂氣溫「暴跌」　苗栗苑裡體感溫度-1度　

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，昨日（2/19）晚間起受到今年第一波寒流影響，全台各地持續降溫。直至今天（2/20）持續降溫中，台中大甲今天上午已經出現7.7度低溫、局屬氣象站淡水則為9.3度。中央氣象局局長鄭明典指出，台北站也已經來到11度以下，氣溫還在下降中，預期入夜前後將出現最低溫。

鄭明典指出，今天上午台北站氣溫到11度以下，還在下降，台北站預期入夜前後會出現最低溫。其他地方出現最低溫的時間可能不同，南部通常會比較晚出現最低溫。

若根據中央氣象局鄉鎮預報資訊，中部以北近山區如苗栗苑裡、通宵、竹南，以及新竹尖石、湖口，台中沙鹿、龍井、梧棲等今天上午體感溫度僅有2度，苑裡更在-1度至2度間。

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▲鄭明典指出，今天各地持續降溫，上午局部地區已經出現個位數低溫。（圖／氣象局提供）

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天寒流影響各地天氣寒冷，今天整日到明天清晨都是寒流勢力最強的時候，預估台南以北到宜蘭今天低溫僅有9到12度，高屏、花東低溫則在14至16度，沿海空曠地區、近山區氣溫可能更低，不排除台中以北局部地區將出現8度左右低溫，台中以南到高雄局部低溫也已來到11至12度間。

陳伊秀提醒，今天一整天到明天清晨均寒冷，尤其今天氣溫持續下降，預計今天傍晚到晚間最冷時段還會不斷有新低溫出現，還請民眾持續留意。

▲寒流來襲，苗栗苑裡鎮體感溫度只剩下-1度。（圖／翻攝自中央氣象局）

氣象局已針對全台19縣市發布低溫特報，今日至明日上午間台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生之機率，台中以北縣市與離島金門、連江為低溫橙色燈號；台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮及澎湖亦有10度以下氣溫發生之機率，為低溫黃色燈號。

另外，受到華南雲雨區東移影響，今天各地持續有雨，陳伊秀說，今天中部以北、東北部、東部有局部大雨跟豪雨發生機率，對此氣象局已針對全台7縣市發布大雨、豪雨特報，今(20)日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大臺北、宜蘭地區及臺中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

▲0220寒流低溫特報。（圖／氣象局提供）

▲受華南雲雨區影響，今天迎風面降雨明顯。（圖／氣象局提供）

▲今天氣溫持續下降，預計最低溫將於今晚出現。（圖／氣象局提供）