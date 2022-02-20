森林護管員3天2夜小關山特訓　屏東林管處再添「森」力軍　　

▲新進森林護管員特遣訓練在小關山合影 。（圖／屏東林管處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林管理處去年底招考7名新進森林護管員，經4週的術科、學科訓練，最後在海拔高3248公尺、杳無人煙的小關山，進行3天2夜深山特遣訓練後結業，即將投入第一線的森林護管工作。

屏東林管處為加強新進人員應具備的法規、基本技能、品德操守與服務態度，熟悉工作環境與工作性質，於1月17日起進行為期3週的術科訓練，及1週的學科訓練。

課程有森林保護相關法規、林地管理、造林與育苗實務、疏伐作業、國產材認證及運用、原住民共管、救助結繩操作、救護技術、地圖判釋、野生物保育與狩獵自主、步道維護及體能訓練及海拔高3248公尺的深山特遣訓練。

管理學系畢業的新進人員邱照崴說，原以為森林護管員只要會騎打檔車、從事簡單的巡山工作就好，上完訓練課程才發現原來護管員的工作涉及多元領域與專業，除了相當辛苦也具危險及挑戰。在小關山進行深山特遣及登山訓練時，還異想天開的以為只是走的比較遠的健行活動而已，看山頭近在咫尺，沒想到單程就走了4小時，氣溫也降至近10度，還因此造成膝蓋受傷，經同事間互相幫忙、鼓勵，才到達海拔3248公尺的小關山三角點，達成人生中的第一座百岳。

他說，訓練過程，讓他學到從事山林保育工作團隊合作的重要性，連煮飯、搭帳篷都須要兩兩互助才能完成，雖然山上天氣寒冷，還結了一層霜，依然滅不熄他對山林的熱情，誓言將為保護美麗的山林竭盡心力。

處長楊瑞芬表示，台灣森林覆蓋度約62%，高於全球平均值的2倍多；而屏東處轄管的國有林地就達22萬公頃之多，在「永續林業 生態台灣」核心目標下，以國土生態保育綠色網絡計畫及山村綠色經濟永續發展計畫為骨幹推動各項重點工作，期許七位新進森林護管員莫忘初衷，共同維護山林。