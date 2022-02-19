用微物跡證瓦解山老鼠集團　刑事小隊長傳授秘技

▲屏東林區管理處舉辦線森林護管員查緝能力及巡護安全講習 。（圖／屏東林管處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林區管理處為強化第一線森林護管員查緝能力及增加巡護安全，18日邀請保七總隊第八大隊鍾小隊長育達指導盜伐現場蒐證技巧，也邀請野望生態顧問有限公司王士豪老師講授台灣山林常見原生種蛇類，擠爆會場，反應熱絡。

由於森林護管員巡護地點多位於偏遠山區，發現盜伐、傾倒廢棄物等非法案件時，要人贓俱獲困難重重，如何好好利用作案現場遺留的跡證進行蒐證工作，實屬當務之急。如鏈鋸、鏈條、油桶、煙蒂、保特瓶、檳榔渣、瓦斯罐等，都可提供檢警，作為查獲其他人贓俱獲案件時的比對資料，而提高破案率。

鍾育達小隊長是2021年林業及自然保育有功人士，在查緝山老鼠盜伐集團與違反棄廢物清理之環保案件具豐富的經驗，曾破獲罕見盜伐胸徑180公分以上茄苳樹，及查扣近年牛樟贓木材積最大案件，在課堂上分享犯罪偵查、蒐證技巧，讓森林護管員及調查監測志工，執行林地巡護任務發現國有林木遭盜伐時，避免曝露身分，維護人身安全，對於路途遙遠或天候不佳之犯罪現場，合法、完整採集現場微物跡證，也能進行取締，以物追人，查獲不法盜伐集團。

森林護管員除查緝盜伐時有安全風險之虞，在執行林地護管時，也可能遭遇湍急的溪流、峭壁或懸崖，還有更多未知的危險，如毒蛇（蜂）等野生動物的攻擊，因此同時邀請王士豪老師講授台灣山林常見原生種蛇類，了解蛇類的基本構造、生態功能、不會主動功擊的習性，及遇到蛇最好快速離開，或藉登山杖振動地面的方法來驅趕，就可避免人蛇衝突，與野生物和平共處。

屏東林區管理處表示，由於轄管國有林地達22萬公頃，珍貴森林資源常引起山老鼠覬覦，此次邀請鍾育達小隊長當面指導，透過微物跡證追人，也能緝拿山老鼠到案，也希望藉由王士豪老師的介紹，讓同仁及志工瞭解如何正確的打草驚蛇，尊重山林，保持距離，降低野外遭受蛇吻的風險。