美國在台協會孫曉雅處長首訪台南　黃偉哲盼促台美攜手合作

▲美國在台協會處長孫曉雅拜會台南市長黃偉哲，雙方暢談科技、農業等議題，交流熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



美國在台協會處長孫曉雅，於17日與高雄分處禹道瑞分處長及李明磊分副處長等美國在台協會官員，拜會台南市政府，此為孫曉雅處長抵任後首次蒞訪台南，黃偉哲市長偕戴謙副市長及經濟發展局、交通局、新聞及國際關係處、研究發展考核委員會等局處主管一同與會，雙方暢談科技、農業等議題，交流熱絡。





黃偉哲表示，台南有14個美國締盟城市，長期保持良好互動，在疫情期間更是彼此支援、分享防疫經驗。黃偉哲指出，台美關係深厚，疫情下更是患難見真情，他今日特地配戴感謝美國的口罩，向美國在台協會傳遞美國捐贈台灣疫苗的恩情。



兩方會中並提及台南已然從文化古都蛻變為科技新城。黃偉哲指出，台南隨著南部科學園區等科技聚落相繼成形，台南已是半導體重鎮，目前正有許多美國的工程師在台南受訓。台南努力正發展綠能及再生水源，確保產業所需的能源供應無虞。





黃偉哲在會中也以台南特產愛文芒果為例，他表示愛文芒果的原生種跟孫曉雅處長的家鄉一樣皆來自美國佛羅里達州，愛文芒果是台美友好合作的結晶，黃偉哲以此祝福未來的台美交流，如同台南每年豐收的愛文芒果，結果滿滿。



黃偉哲並利用此次會面機會，向與會外賓宣傳台南的農特產品，黃偉哲說台南物產豐饒，尤其是台南水果製造的果乾，特別受到外國朋友的喜歡。





孫曉雅處長（Director Sandra Oudkirk）於2021年7月就任，這非她首次派駐台灣，她進入美國外交部的第一個外派工作就是在美國在台協會台北辦事處，早在1993年就曾來過台南，對古都留下深刻美好的印象，孫曉雅處長外交資歷豐富，除了台灣，也曾派駐過美國駐土耳其及中國等地使館。