男伴愛愛完倒頭就睡　不是渣男！「射後不理」有科學根據

▲性愛過程中，男性體內會分泌許多化學物質。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

太陽報報導，無論男女，享受性愛可以釋放一整天累積下來的大量壓力及焦慮。不過有人發現，許多男性在性行為過後會倒頭就睡，且似乎比女性更快入睡，科學家表示，這一切與生理機制有關。

依據使用正子斷層造影（PET）的研究指出，當人們放鬆、釋放完壓力後，會變得更容易入睡。但男性更快倒頭就睡的主要原因與射精時體內所分泌的化學物質有關，像是正腎上腺素、血清素、催產素（oxytocin）、抗利尿激素、一氧化氮和催乳激素。

專家表示，催乳激素與性愛滿足感有關，有助於調節恢復時間，也就是男性射精之後多久能來第2發的關鍵。

紐約大學專家指出，在睡眠過程中，催乳激素分泌量會比較高，注射催乳激素的動物會立即感到疲累，「這證明催乳激素與睡眠之間有很大的關係，因此很有可能是男性高潮時分泌催乳激素讓他們感到疲累」。值得一提的是，性愛高潮釋放的催乳激素是自慰後的4倍，這也解釋了男性發生性行為之後更困的原因。

另方面，性愛過程中分泌的物質也包括催產素與抗利尿激素，且通常伴隨著分泌褪黑激素。目前褪黑激素已被證明有助降低壓力，讓人覺得放鬆且有睡意。

睡眠專家克爾斯騰（Max Kirsten）表示，性愛有助於改善睡眠品質，因為催產素能大大降低俗稱壓力荷爾蒙的皮質醇，而高潮有助入睡，這與釋放催乳激素有關係。

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