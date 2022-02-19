冬奧發言人稱「台灣是中國一部分」　外交部：不實言論

▲國際奧會IOC主席巴赫(Thomas Bach)。（資料照／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

對於北京冬奧組委會發言人嚴家蓉17日在記者會上表示「台灣是中國不可分割的一部分」，外交部嚴厲譴責中方不實言論，直指嚴家蓉忽視有關中華民國台灣國家主權的事實，已為奧林匹克五環和平精神蒙上陰影，將遭台灣人民及國際社會所唾棄。

外交部指出，中國官員公然利用奧運場域，進行不當的政治宣傳，已嚴重違背奧會憲章有關「奧運不得政治化」相關規定。中方的說法，也遭到國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）糾正，要求中方必需依據奧會憲章精神保持政治中立。外交部則嚴厲譴責中方發表貶損我國國家主權的不實言論，並表達嚴正抗議。

外交部重申，台灣就是台灣，與中華人民共和國互不隸屬；中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民。無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變客觀事實。

外交部強調，我國參與奧林匹克運動會，也是單獨參與，而非其他國家的一部分。奧林匹克運動是和平年代國家競爭的場域，中國嚴發言人刻意忽視有關中華民國台灣國家主權的事實，已為奧林匹克五環所揭櫫的和平精神蒙上陰影，這將遭台灣人民及國際社會所唾棄。

民進黨立委王定宇也砲轟嚴家蓉「公然說謊」，是典型的用政治干擾體育，「最爛的示範」，看看中國北京這次開閉幕式吃台灣豆腐，連發言人都要講「台灣是中國不可分割的一部分」 就知道。他強調，台灣從來就不是中華人民共和國的一部分，這是國際知道的事實，中國利用冬奧的場合講政治的話，已經嚴重違反奧運憲章，讓國際社會看不起。

▼2022北京冬奧組委會發言人發表政治言論，遭國際委會糾正。（圖／路透）