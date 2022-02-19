逾1200萬元！「太空旅行」機票對外開售　首批擬載千名乘客

▲維珍銀河開放所有人購買太空旅遊門票。（圖／翻攝自Facebook／VirginGalactic）

國際中心／綜合報導

繼去年７月把創辦人布蘭森（Richard Branson）送上太空後，維珍集團旗下太空事業維珍銀河（Virgin Galactic）宣布，16日起重新向大眾販售太空旅行門票，每張售價45萬美元（約新台幣1,253萬元），而客戶必須先付15萬美元訂金。

綜合媒體報導，太空旅遊門票與維珍銀河去年公布一樣，每張票起價45萬美元，共有三種選項，分別是購買單人座、情侶和親友方案、包機方案，先前僅提供給繳納訂金候補者，即日起開放所有人購買，但顧客須先付訂金15萬美元（約新台幣417萬元），其中2.5萬美元（約新台幣69萬元）不得退費，且須在起飛前付清費用。

維珍銀河表示，整個太空航程歷時約90分鐘，乘客會有數分鐘體驗無重力狀態，在機艙內透過17個窗戶欣賞地球美景，至去年11月已售出700張票，目前的票價遠高於2005到2014年期間，600名候補旅客當時支付的20至25萬美元。

2004年創辦的維珍銀河去年7月高調試飛成功，但之後就沒有進一步進展。去年10月維珍銀河宣布進入「擴增時期」，升級機隊安全之外，與義大利空軍（Italian Air Force）的合作試飛也延後到今年。

維珍銀河目標今年下半年展開商業服務，首批擬載送1,000名付費乘客，作為啟動定期營運並擴大機隊的穩健基礎。