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苗栗女孩老闆被起底！名下十幾間公司　闆娘怒：我們是善良的人

記者柯振中／綜合報導

苗栗28歲王姓女子因工傷截肢，後續賠償問題與資方喬不攏，將事件在網路上爆料，引起軒然大波，任職公司的老闆也被起底，名下有十多間公司。事後，公司老闆娘也出面駁斥，絕對不是只用1萬元、10萬元就要打發，補償金額還需要時間計算，沒想到王女會直接訴諸媒體、議員，導致事件發酵太快，來不及計算。

王姓女子在苗栗一間工廠擔任包裝員，工作時發生意外，導致右腿遭到1,100公斤的貨物輾過，後續經過治療，只能在醫師的評估下截肢，讓她十分崩潰。

王女指控，直到住院第三天，公司才派經理到醫院來探視，當時帶了一萬元慰問金，還不斷向男友強調「是她操作問題」，似乎完全不想負起責任。

▼王女指控公司不聞不問。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼工傷截肢。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

等到王女出院了，公司老闆娘還說出「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」、「妳媽媽中風也走得好好的啊」等話語，又進一步刺激了王女，氣得她上網爆料公司的行徑。

事件引起廣泛關注，目前政府單位已經介入，案發的「生安通運」也被起底，謝姓老闆名下有十多間公司，雖然公司名稱不同，但都是這對父子擔任負責人。

▼負責人被起底，名下有10多間名字不同的公司。（圖／翻攝臉書）

▲▼截肢,乙順,負責人,老闆娘,苗栗女孩。（圖／翻攝臉書）

老闆娘的言語遭到砲轟，本人也出面駁斥，這些都不是事實，王女住院、看護的費用都由公司支出，出院後公司也持續關心、照顧，「我們是很善良的人」，也有持續給付薪水、調解，但王女一開口就要2,000萬元。

老闆娘說明，王女住院時先給一萬元，是用來支應住院開銷，並非慰問金，而「截肢不嚴重」等話語，是因為感受到王女當下有負面情緒，所以才想要以此激勵、鼓勵正常生活，至於後面的10萬元，則是單純的慰問金、保障工作權，而不是「打發」。

不過，王女則說，公司是拿她的團保理賠去支付，當時還跟她要了資料，住院、看護費、義肢的費用加一加，大概數十萬元，這些由公司付「不應該是正常的嗎？他們害我腳沒有了耶」。

▼老闆娘駁斥，絕對沒有要打發，是計算賠償金額還要時間，但事件發酵得太快。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗栗縣議員曾玟學、陳光軒、宋國鼎到截肢女孩家中探視。（圖／記者黃孟珍翻攝）

王女表示，因為經過估算，截肢後的醫療、復健、生活等費用，推算出1,000多萬元的求償金額，但資方調解的態度令人抓狂，所以才會改口，要求解除勞動契約，並求償2,000萬元。

老闆娘則說，她也是第一次碰上這種重大事件，補償金要多少，需要時間計算，沒想到1月21日當天調解不成，王女就直接曝光事件、訴諸媒體與議員，事件發酵得太快，王女也沒有與公司溝通，公司來不及對應。

老闆娘指出，因為王女受傷後，情緒變得容易波動，每次說話都非常謹慎、害怕，唯恐刺激到對方的心情，所以才比較少打擾，但該做的、該付的公司都沒少給。

不過，王女遭逢意外的時間是去年，事發至今已過了約3個月，這段時間是否太短，以致於無法估算賠償金額、導致事件被上網爆料，令外界十分費解。

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