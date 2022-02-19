截肢女孩總公司起底！主管控：她要兩千萬　高雄勞工局出手勞檢

記者吳奕靖／高雄報導

苗栗一名王姓女子在工作時發生意外，造成左小腿截肢，老闆娘竟然只冷血回「只是截肢而已」，造成社會輿論譁然，位在高雄的總公司人員，面對媒體詢問時再度回應：「對方要求2千萬」。

▲截肢女孩的總公司在高雄市 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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這起案件發生之後，高雄市勞工局發現王姓女子的所屬公司，總公司在高雄市，所以將會派員前往了解是否有相關類似的工作場域，但因為受傷地點是在苗栗，所以是勞動部職安署中區安全衛生中心檢查，至於何時會派員前往，高雄市勞工局表示已經安排。

王姓女子的總公司是在高雄，看起來就像是一間透天民宅，招牌上頭還掛了幾家公司的名稱，業務範圍有包含貨運、交通等相關業務，而對於記者詢問王姓女子的情況，公司主管出面回應：「她應該在公司工作一兩年了，但詳細時間還要請人事查一下」。

公司主管還表示「在調解過程當中，她有提出要兩千萬的補償」，對於斷一條腿就10萬的部分，公司主管解釋「那是一個慰問金，然後在無法適任原來的職務時候，我們有提出可以轉文書，保障她的工作權」，至於保險的部分，她也說到現在保險還在走程序，可能是比較重大，保險公司可能要對照到本人後才會比較切確。

▲截肢女孩的總公司在高雄市，公司主管出面回應 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

公司主管也強調在意外發生之後，現場的主管都有陪同就醫，而且總公司也有持續跟她聯絡，包括她的生活費、她的看護也是公司出錢，還有出院費用、義肢等等開銷都是公司支付。

苗栗縣一名20多歲的年輕女子，日前在工廠擔任包裝員時，其右腳遭到上噸重物輾過，緊急送醫後仍不幸截肢，事後工廠更被踢爆當時不但沒有加裝防護線，還讓機器持續運作企圖躲避責任，就連在調解時更僅願賠償女子10萬元，老闆娘還向女子表示，「截肢而已，沒有到很嚴重啦」引起輿論軒然大波，事後則緊急澄清強調只是「開導詞」。而議員曾玟學、陳光軒與宋國鼎也到女子住處探望，進一步了解相關案情，同時也呼籲廠商應出來付他們應付的社會責任。