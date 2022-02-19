　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

婦人藉酒澆愁醉倒鄰居門口　見警關心嚎啕大哭「我女兒走了」

▲▼思念愛女令人揪心，一名婦人藉酒澆愁醉倒在別人家門口，一名老翁為了探望女兒，迷途街頭5小時。（圖／警方提供）

▲▼一名婦人思念已逝女兒，藉酒澆愁竟醉倒在別人家門口，警方到場安撫直到心情平復才離去。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

大里區59歲楊姓婦人和女兒相依為命，不料前陣子女兒病逝，楊婦頓失所依，每天以淚洗面，日前喝酒解思愁，竟癱軟在別人家門口，警方到場又擔心她想不開跳樓，陪著她直到心情平復才離去。

▲▼思念愛女令人揪心，一名婦人藉酒澆愁醉倒在別人家門口，一名老翁為了探望女兒，迷途街頭5小時。（圖／警方提供）

霧峰警分局十九甲派出所警員陳泰全、賴冠維，日前獲案大里區好來七街有一名婦人醉倒在鄰居家門口，擋住出入，勸都勸不走，員警上前關心，婦人突然嚎啕大哭，哭喊「我女兒走了」、「我女兒不在了」，讓員警十分錯愕，還緊握著員警的手「求求你不要讓我的女兒走掉」，原來楊婦相依為命的女兒前陣子病逝，楊婦經常藉酒澆愁，看了令人鼻酸。

▲▼思念愛女令人揪心，一名婦人藉酒澆愁醉倒在別人家門口，一名老翁為了探望女兒，迷途街頭5小時。（圖／警方提供）

▲▼一名老翁為了探望女兒，竟然在街頭走了5小時，結果迷了路。

員警攙扶楊婦回到5樓住處休息，過程中一直緊握婦人的手，不厭其煩的聽她哭訴，安撫情緒，而且擔心楊婦會突然想不開跳樓，全程陪伴直到心情平復下來才離開，並告訴楊婦有困難，隨時可以請警方協助。

▲▼思念愛女令人揪心，一名婦人藉酒澆愁醉倒在別人家門口，一名老翁為了探望女兒，迷途街頭5小時。（圖／警方提供）

另一方面，住在中區的楊姓老翁想念愛女，日前中午12點吃過飯後就獨自走出門，要到東區的女兒家，但走沒多久就迷失方向，走到5公里外的東區振興路及環中東路一帶，路人見他面生又不斷徘徊，便請警方協助，當時已是傍晚5點，楊男整個下午都在街頭遊盪，最後被警方勸說帶回派出所。

警三分局東區分駐所巡佐許文村、警員吳俊皓日前獲報趕到現場，楊男表示，因為想念女兒，一時興起想要去探望，卻不知道自己走到哪裡了，沒有帶手機，也不知道女兒住在哪裡，結果就迷失在街頭。

警方好言相勸，先帶回派出所再通知家人，楊男的兒子趕來時表示，父親平時生活都能自理，只是每當天氣較冷時，因為血液循環不太好，出門就很容易迷失方向，過去也曾因迷路久未返家報警協尋，不料這次竟走了5公里遠，相當感謝熱心民眾通報警方，才能迅速找到父親。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
 

►下雨超心煩？日立除濕機現省1262元！

ET快訊
嘿咻太舒服　妹子「這部位噴水」羞喊：控制不了！男友一看嚇壞
女大生「突收5萬紅包」！　真相網看哭：以為是炫耀文
被直擊「高富帥男接送」陪一天！　許藍方回應了
金馬影后「從沒自己洗過頭」！　超狂家世背景曝
好市多新品「地獄級甜爆」！　連台南人也不敢喝
今起隔離硬送檢疫旅館「地方須買單」　民眾自挑旅宿要全自費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

婦人藉酒澆愁醉倒鄰居門口　見警關心嚎啕大哭「我女兒走了」

人帥心也善！身高183資優生從警　低調捐物資仍成全場焦點

夫妻下車「突然熄火」...車門反鎖　2歲女娃嚇哭警破窗救人

快訊／大白天就酒駕　高雄賓士男逆向追撞多部機車2送醫

男2度違反居檢外出被罰20萬拖1年　愛車法拍只拿回1.6萬

女員工截肢只賠10萬　闆娘駁打發：只是慰問金...不夠可以再提

藝人郭美珠7百萬珠寶遭竊　女外傭出境行李「X光機」有金屬反應

轎車衝彩券行無辜路人2傷！　2男子干擾採訪警視若無睹

驚悚瞬間曝！轎車「失控打滑」撞路樹慘成爛鐵　2女魂斷台9線

美女鄉代脫衣視訊撩人夫　鄰里皆知精神痛苦董娘妻求償5百萬

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

Amber蘭嶼潛水遭「螺旋槳正擊」　胸下留長疤...非法業者拒賠償！

女工傷遭截肢...絕望曝「腳沒了」　老闆10萬打發冷回：裝義肢就好

【聲林之王3】EP10 精華｜ 就。很。李拾壹！《假貨症候群》舞台設計全笑哏　哈林狂讚：真音樂人｜庾澄慶 徐佳瑩 戴愛玲 Leo王 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

婦人藉酒澆愁醉倒鄰居門口　見警關心嚎啕大哭「我女兒走了」

人帥心也善！身高183資優生從警　低調捐物資仍成全場焦點

夫妻下車「突然熄火」...車門反鎖　2歲女娃嚇哭警破窗救人

快訊／大白天就酒駕　高雄賓士男逆向追撞多部機車2送醫

男2度違反居檢外出被罰20萬拖1年　愛車法拍只拿回1.6萬

女員工截肢只賠10萬　闆娘駁打發：只是慰問金...不夠可以再提

藝人郭美珠7百萬珠寶遭竊　女外傭出境行李「X光機」有金屬反應

轎車衝彩券行無辜路人2傷！　2男子干擾採訪警視若無睹

驚悚瞬間曝！轎車「失控打滑」撞路樹慘成爛鐵　2女魂斷台9線

美女鄉代脫衣視訊撩人夫　鄰里皆知精神痛苦董娘妻求償5百萬

俄花滑少女教練嚴厲質問遭批冷血　軍事虐待教育練出世界冠軍

縣長潘孟安+屏東好媳婦李佩甄　熱博一日店長推廣在地農產品

台南勇消不僅救人也救動物　民宅火警搶救3貓出險

香港再增6063例確診　醫管局：重症較少「醫療系統仍可處理」

太妍「月亮女神」造型美到像假人！　削肩透視背心洩S曲線辣翻

丁允恭深感「痛苦、不公、不平」　發文駁監委紀惠容扣權勢帽子

草莓控別錯過！台南善化草莓季開跑　還有野餐音樂會、棉花糖吃到飽

屏東市玉皇宮236車2／20遶境枋寮　警加強安全維護

老渣男「假冒醫師」色誘17女結婚！騙砲又騙錢　其實才高中畢業

疫情+物價漲桃園家扶新春義賣　助弱勢家庭安心過日

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

獅子大開口?　截肢女：不要再說謊了

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

5人遊宜蘭遇死劫！台9線自撞路樹「2女慘死」

截肢女孩總公司起底！　高勞工局介入勞檢

快訊／新竹10歲男童跌入頭前溪搶救不治

工安意外現場曝！她腳被捲入輸送帶　淚喊「腳沒了」

驚悚瞬間曝！轎車「失控打滑」撞路樹慘成爛鐵

藝人郭美珠7百萬首飾遭竊　外傭行李「X光機」現金屬反應

即／嘉義某高中男學生墜樓！搶救宣告不治

苗栗女領最低薪！右腿截肢崩潰：需要幫助

快訊／台9線超車失控撞路樹！2死2傷1命危

即／新竹10歲男童跌頭前溪　同學嚇找媽媽

截肢女工「無良闆娘」總公司遭起底　網湧一星負評洗版

更多熱門

相關新聞

霧峰警拜完土地公秒抓槍砲通緝犯

霧峰警拜完土地公秒抓槍砲通緝犯

台中市霧峰警分局十九甲派出所所長李銘卿等人日前晚間巡邏路過土地公廟，下車拜拜祈求治安平穩，一拜完在巷口就看到一輛未開大燈的車子經過，李銘卿覺得有異攔下盤查，36歲廖姓男子先是假冒雙胞胎哥哥，2人相似度高，警方一度差點被騙，突然發現廖男右頸部有船錨刺青，而哥哥沒有，當場識破，廖男見無法隱瞞只得坦承。

熱血男捐500cc　騎車突然暈眩摔車下巴濺血

熱血男捐500cc　騎車突然暈眩摔車下巴濺血

23歲夢遊女　閉眼午夜街頭閒逛

23歲夢遊女　閉眼午夜街頭閒逛

離婚婦網戀「美籍軍醫」　警一句話點醒

離婚婦網戀「美籍軍醫」　警一句話點醒

忠犬護失智婦流浪24小時　人狗平安行蹤成謎

忠犬護失智婦流浪24小時　人狗平安行蹤成謎

關鍵字：

十九甲所東區所酒醉女迷途翁

讀者迴響

熱門新聞

網紅認了「約砲18歲女粉」：各取所需！

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

職場禮儀都做錯！　這3字沒禮貌

遭親爸侮辱「洗澡不准關門」！甜美女星陳屍3天

獅子大開口?　截肢女：不要再說謊了

邱鋒澤爆不爽羅志祥同台！2年前「被挖菊花」埋心結

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

女童趕作業看不清了　母：你裝的

5人遊宜蘭遇死劫！台9線自撞路樹「2女慘死」

報復前男友出道拍AV！　清純校花被起底名校女大生

18歲男癡纏蘿莉網紅　被警察爸擊斃

截肢女孩總公司起底！　高勞工局介入勞檢

阿部瑪利亞終於回日本！「2年沒見家人」收行李爆哭

汪建民被爆失蹤2個月！「手拿借據照」狼狽曝光

汪建民行蹤流出「最近到處借錢」！無人伸援手

更多

最夯影音

更多
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了
小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面