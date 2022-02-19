婦人藉酒澆愁醉倒鄰居門口　見警關心嚎啕大哭「我女兒走了」

▲▼一名婦人思念已逝女兒，藉酒澆愁竟醉倒在別人家門口，警方到場安撫直到心情平復才離去。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

大里區59歲楊姓婦人和女兒相依為命，不料前陣子女兒病逝，楊婦頓失所依，每天以淚洗面，日前喝酒解思愁，竟癱軟在別人家門口，警方到場又擔心她想不開跳樓，陪著她直到心情平復才離去。

霧峰警分局十九甲派出所警員陳泰全、賴冠維，日前獲案大里區好來七街有一名婦人醉倒在鄰居家門口，擋住出入，勸都勸不走，員警上前關心，婦人突然嚎啕大哭，哭喊「我女兒走了」、「我女兒不在了」，讓員警十分錯愕，還緊握著員警的手「求求你不要讓我的女兒走掉」，原來楊婦相依為命的女兒前陣子病逝，楊婦經常藉酒澆愁，看了令人鼻酸。

▲▼一名老翁為了探望女兒，竟然在街頭走了5小時，結果迷了路。

員警攙扶楊婦回到5樓住處休息，過程中一直緊握婦人的手，不厭其煩的聽她哭訴，安撫情緒，而且擔心楊婦會突然想不開跳樓，全程陪伴直到心情平復下來才離開，並告訴楊婦有困難，隨時可以請警方協助。

另一方面，住在中區的楊姓老翁想念愛女，日前中午12點吃過飯後就獨自走出門，要到東區的女兒家，但走沒多久就迷失方向，走到5公里外的東區振興路及環中東路一帶，路人見他面生又不斷徘徊，便請警方協助，當時已是傍晚5點，楊男整個下午都在街頭遊盪，最後被警方勸說帶回派出所。

警三分局東區分駐所巡佐許文村、警員吳俊皓日前獲報趕到現場，楊男表示，因為想念女兒，一時興起想要去探望，卻不知道自己走到哪裡了，沒有帶手機，也不知道女兒住在哪裡，結果就迷失在街頭。

警方好言相勸，先帶回派出所再通知家人，楊男的兒子趕來時表示，父親平時生活都能自理，只是每當天氣較冷時，因為血液循環不太好，出門就很容易迷失方向，過去也曾因迷路久未返家報警協尋，不料這次竟走了5公里遠，相當感謝熱心民眾通報警方，才能迅速找到父親。

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