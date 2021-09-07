離婚婦網戀「阿富汗美籍軍醫」　正猶豫匯款...警一句話點醒

▲離異女被中東戰地情人溫柔衝昏頭，警點醒，美軍早已撤出阿富汗。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中1名48歲離婚的吳姓女子透過臉書認識一名自稱美籍駐阿富汗軍醫，對方稱欲來台灣共度退休生活，但先行寄來台灣的物品卻卡在海關，請求吳女先代繳手續費，讓包裹能順利通關，吳女不敵溫柔攻勢原欲匯款，但她想跟對方視訊時卻屢遭拒絕，因而起了疑心，警方苦口婆心勸說，還說「美軍都撤出阿富汗了，哪來軍醫？」吳女美夢驚醒，終於相信遇上戰地假情人，打消匯款念頭。

台中市警察局第三分局東區分駐所所長張竣詒、員警張唯琳，日前接獲吳女及其友人到所報案，吳女2、3個月前在網路認識1名自稱美軍駐阿富汗軍醫，對方每天照三餐傳訊息對吳女噓寒問暖，提及戰地生活艱苦萌生退意，表示自己已將貴重物品寄到台灣，先交由吳女保管，待退休後再來與她共同生活。

戰地情人不久後又表示，寄來台灣的包裹因未繳納手續費卡在海關，需要吳女先匯款到海關才能領取，吳女屢次要求視訊，但對方卻總是推託不敢開鏡頭，讓她起了疑心，因吳女有聽覺障礙，她便向手語翻譯員張姓友人求助，張女一聽吳女講述經過就警覺這是詐騙，但吳女不願相信自己受騙，張女只好帶著吳女到派出所求證。

張竣詒表示，對方絕對不敢跟妳視訊，因為這樣就會被妳發現是詐騙，再加上美軍日前已經撤離阿富汗，根本也不可能有軍醫，完全就是鬼話連篇、漏洞百出，妳辛辛苦苦賺的錢，別人說幾句妳就匯出去，他只是在利用妳的同情心而已！」

張利用手機搜尋關鍵字「軍醫」，馬上跑出多則詐騙案例，經過一番苦心規勸才讓吳女恍然大悟，驚覺自己遇上詐騙，陪伴前來的張女也鬆了一口氣，直說真的是感謝警方，讓吳女免遭詐騙。

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