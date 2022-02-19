毒男酒駕還闖路檢點自投羅網　學甲警查獲酒毒雙駕

▲台南市學甲分局路檢查獲李姓男子涉嫌酒駕及吸毒，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市46歲李姓男子，18日晚上酒後駕車，雖見前方有員警取締酒駕的路檢點，但仍心存僥倖，欲逕行經過路檢點，因全身酒氣遭台南市學甲分局員警攔查，因李男為毒品治安人口，初步驗尿篩檢呈陽性反應，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦外，並依酒駕行為處以行政罰。

台南市警學甲分局執行「署頒防制酒後駕車」專案，每月不定時規劃取締酒駕勤務，針對轄內易發生酒後駕車熱點，規劃封閉式路檢勤務，加強攔查取締，18日晚上在轄內台19線執行該項勤務時，見自小客車駕駛李男於攔查時神情慌張，員警經驗判斷可疑指示其靠邊停車，經查詢始知其亦為毒品治安人口。

李男於警詢中雖否認吸毒，但警方查得其有多筆毒品前科，懷疑他吸食毒品多年，初步驗尿篩檢呈陽性反應，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，並追查毒品來源及流向。

台南市警學甲分局長蔡宗昌強調，警方對酒駕及毒駕的犯罪行為「絕對零容忍」且為「全民公敵」，因為這二種危險駕駛行為同樣對用路人造成高度危害，警方將持續強化勤務作為，不定時規劃封閉式路檢勤務，掃蕩各類犯罪，絕對讓心存僥倖心態意圖犯罪的不法人士，無所遁逃。