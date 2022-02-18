酒駕新法已上路　租車酒駕業者連帶重罰1.5倍

▲▼酒駕新法已上路，台中警方逐一到租賃車業者宣導，一旦酒駕，業者連帶重罰1.5倍。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

酒駕害人害己，造成不少家庭天倫夢碎，立法院上月已三讀通過修正加重酒駕相關法規，其中新增汽機車租賃業者罰則，承租人如果酒後肇事，業者連帶受罰，而是罰款是肇事人的1.5倍，呼籲業者不該只是口頭消極警告，而應積極規勸，甚至拒絕出租。

隨著共享汽機車使用量大增，台中火車站和客運站附近就有19家汽機車租賃業，轄區警第一分局員警一一前往店家勸導，希望業者不要為了賺錢，不要只是口頭規勸「小心開車」、「酒後不開車」，而應積極警告。

立法院上月通過「刑法部分條文修正案」、「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」，修正酒駕相關法規，包括刑法第185條之3，已於1月30日起施行，道路交通管理處罰條例第35條及第35條之1修正部分，1月28日總統令公布，施行日期另由行政院以命令定之。

其中新修正的道路交通管理處罰條例第35條第10項規定，將租賃車業者也納入，汽機車駕駛人如違反第1項、第3項至第5項規定之一者，業者加罰二分之一；第1項初犯，機車1.5萬-9萬、汽車3萬-12萬；第3項第二次再犯，機車9萬、汽車12萬，第三次以上按次加罰9萬；第4項（拒測）18萬；第5項（拒測累犯）第2次以上按次加罰18萬。

警一分局分局長張啓祥呼籲，嚴懲酒駕已是社會共識，本次酒駕新法修正後，罰則加重，民眾切勿飲酒後開車，請多善用大眾交通運輸工具或找代駕，警方將持續「酒駕零容忍」的嚴正執法態度，掃除「醉」犯，守護轄區安全與安寧，讓民眾有安心樂居的環境。