首例！台積電徵「商業情報分析師」　逾70人政治博士報名

▲台積電首徵「商業情報分析師」，逾70人政治博士報名。（圖／摘自網路）

記者許敏溶／台北報導

進入台積電不再侷限理工系畢業生！「護國神山」台積電，通常只是招收理工相關科系畢業，但美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授今（15日）王宏恩在臉書分享，指近期台積電竟然開出「商業情報分析師」職缺，且限定政治學博士，要做美中台關係研究與政治經濟學，據說報名十分踴躍，已有超過70位政治學博士報名；這也是台積電首度開出政治學博士職缺。

身為全球晶圓代工龍頭的台積電，一向都是以招收理工科系學生為主，但近期竟然開出「商業情報分析師」職缺，而且對象限定是政治博士，知名政治學者王宏恩、美國聖湯瑪斯大學國際研究中心助理教授葉耀元，都在臉書分享這則資訊。

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王宏恩指出，台積電開缺要徵政治學博士，要做美中台關係研究及政治經濟學，據說報名十分踴躍，在Linkedin上顯示已有超過70位政治學博士報名；並指樂見台灣企業認真看待政治經濟分析，這樣才是台灣智庫跟社會科學好好發展的動力，「事實上台灣企業真的需要這一塊」。

▲學者指已有台大政治系畢業生投入國際局勢分析。（圖／記者許敏溶攝）。

台大政治系教授王業立接受《ETtoday新聞雲》電訪時指出，產業界都是從商業角度看國際經濟貿易，對國際政治或國際局勢了解並非專業，可能受到近期美中對抗等國際局勢影響，台積電才開出上述職缺，針對美中台關係有研究，因為這牽涉到很多政治東西，所以覺得需要有政治學或政治經濟學的專家，來做國際局勢研判，協助企業界的長期佈局。

不過，王業立指出，台積電徵求職缺要求有工作經驗、資料分析能力等，但要求博士學歷是比較罕見，因為就他了解，台大政治系的學士或碩士畢業生當中，有好幾位在產業界或跨國公司做國際局勢分析，例如針對中東油價等問題，針對國際政治背景分析，提供決策者參考，而政治系的課程當中，本來就有資料分析的課程，結合量化技巧與政治上判斷，這是業界比較需要的，台積電開出這樣職缺，也讓政治系學生多了一個新的出路。