頂級特級高粱4萬6賣1千5　大衣藏酒得手店家遭竊不知情

▲台南市警二分局查獲盧姓男子，專偷高價酒品低價賤賣換錢，竊嫌與收贓業者送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名33歲盧姓男子，專門前往酒品販賣店，竊取1瓶市價4萬6千元頂級陳年高粱酒、2千元狀元紅等高級酒品，再以1500及700元賤賣換錢，台南市警二分局據報，循線將他查獲，警方懷疑他以此一手法另涉他案，除以竊盜與贓物罪嫌將盧嫌及收贓者送辦外，並擴大偵辦中。

台南市警二分局日前接獲民眾報案，稱商店內高價高粱酒酒品遭竊，即啟動偵查作為，員警逐一清查過濾可疑人車，發現竊嫌係日前涉犯毀損案的33歲盧姓犯嫌，於2月16日將他查緝到案，帶同前往銷贓酒商處起獲所偷變賣之酒品，經細心追查他另涉嫌他轄同樣之酒品竊案，被害人也經警通知清點始知有酒品遭竊，警方也研判該嫌可能尚涉及其它案件，正擴大偵辦中。

警方調查，盧嫌日前前往中西區販賣酒類店家內，以徒手方式竊取陳列在架上之高價酒品，警方調監視器發現，竊嫌以徒手偷酒、藏衣夾帶方式，趁機偷走店家1瓶市價4萬6千元頂級陳年高粱酒，經逐一清查比對，由南門所之員警李英誌，鷹眼認出竊嫌為日前涉犯毀損案的33歲盧姓犯嫌，16日經帶回調查並前往銷贓之老酒收購商處起獲變賣之高粱酒。

警方再循線清查出其同日另攜同1瓶狀元紅前來低價變賣，4萬多元之頂級陳年高粱酒及狀元紅，竟以1500元、700元賤價變賣。經員警逐一聯繫可能之被害商家，始由1家位於東區之店家清點後發現酒品遭竊，急忙至派出所報案並認領回遭竊之酒品。全案調查後，將盧嫌及收購贓物之酒品店家負責人，分別依竊盜罪及贓物罪移請台南地檢署偵辦。

二分局表示，經研判盧嫌可能尚涉嫌其他竊案，民眾如有任何線索均可與南門派出所員警聯繫(聯絡電話：06-2148283)。

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