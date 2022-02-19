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汐止妙齡女獨遊「網美聖地」！慘遭色保全推倒 　強拖公廁性侵

▲▼汐止大尖山聖德宮。（圖／翻攝聖德宮臉書）

▲汐止大尖山聖德宮可將台北盆地美景盡收眼底。（圖／翻攝聖德宮臉書）

記者莊智勝／新北報導

新北汐止一名20多歲的妙齡女子前年晚間獨自前往汐止網美聖地、大尖山聖德宮俯瞰夜景，不料擔任保全的吳男見她落單，竟將她推倒後拖入廁所中性侵得逞，事後女子遍體鱗傷，強忍疼痛撥打電話向好友求救，全案才因此曝光。吳男到案後坦承犯行，士林地院依強制性交罪判其3年4月徒刑。

主祀媽祖的汐止聖德宮位於大尖山半山腰，搭乘公車就能直達，不必爬山就能俯瞰信義區、101等台北盆地市景，且還有媲美古希臘神殿的「絕美拱門」，因此一躍成為網美熱門打卡景點；受害女子2020年7月晚間慕名獨自拜訪美景，怎料卻慘遭暴力性侵。

▲▼汐止大尖山聖德宮。（圖／翻攝聖德宮臉書）

▲女子當天獨自到聖德宮俯瞰夜景，不料卻遭保全性侵。（圖／翻攝聖德宮臉書）

判決書指出，在聖德宮擔任保全的吳姓男子當天晚間8時許見到妙齡女子落單、獨自欣賞夜景，竟趁其不自自後方將其推倒；女子被突如其來的放倒後還來不及反應，旋即又遭吳男狠踹數腳，隨後遭猛力拖行到一旁廁所中性侵得逞。

女子被打到上顎出血、四肢多處瘀傷，在吳男逞完獸慾後強忍疼痛打電話向好友求救，隨後在友人陪同下前往醫院驗傷，並向警方報案。事後警方循線逮捕吳男，吳對犯行供認不諱。士林地院法官審酌，認為吳男法紀觀念淡薄，欠缺尊重他人性自主決定權意識，雖坦承犯行，但迄今未與受害女子達成和解，影響對方身心甚鉅，因此依強制性交罪判其3年4月，全案可上訴。

▼聖德宮位於大尖山山腰，公車即可直達。（圖／翻攝聖德宮臉書）

▲▼汐止大尖山聖德宮。（圖／翻攝聖德宮臉書）

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