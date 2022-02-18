被拖進公廁暴力性侵！　正妹口爆血向閨蜜求助...噁男網友下場GG

▲吳男與女網友相約在汐止區大尖山見面，竟將她拖進宮廟公廁性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

新北市從事按摩師的28歲吳姓男子與女網友小喬（化名）約在汐止區大尖山見面，吳見小喬身材姣好，竟起色念將小喬強行拖進宮廟旁公廁性侵，小喬不斷喊不要，卻慘遭拳打腳踢，更被搶走手機阻止求救，可惡的吳男因此性侵得逞，事後小喬負傷向友人求助，並提告。士林地方法院審結，依犯強制性交罪，處有期徒刑3年4月。

事情發生在2020年7月間晚間，小喬明確告訴吳男不要發生性行為，吳男竟不管她的意願，強行拿走小喬手機，並將小喬推倒在地，以腳踢小喬，並拿走她的眼鏡，再以手勾住她後頸將人強拉進宮廟旁廁所內性侵得逞。

▲吳男不僅性侵女網友，甚至將人弄得傷痕累累。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

小喬因為對方暴力性侵，身上多處受傷，吳男則將小喬載到車站丟包，小喬見吳男離去，立刻以通訊軟體、當面告知閨蜜，在閨蜜陪同下到醫院驗傷並告知醫護人員遭性侵事情，醫護人員也緊急通報。

吳男犯後矢口否認犯行，也沒對小喬致歉或是賠償，態度不佳，兼衡他犯罪動機、目的、手段，無前科，自陳國中畢業，現從事按摩師、保全工作，月薪3萬1000元，未婚，依強制性交罪，處有期徒刑3年4月。