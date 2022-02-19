同為特殊兒家長　「勇敢媽咪後援會」力挺張碩芳參選桃園市議員

▲「勇敢媽咪後援會」團長賴靖惠(左一)力挺張碩芳為孩子勇敢發聲。（圖／張碩芳服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市議員選戰，桃園區擬參選人張碩芳18日成立競選服務處。張碩芳因育有一名早產兒，而以「為孩子勇敢、為桃園發聲」為參選主軸，多名和她同樣育有特殊兒童的媽媽們，並成立「勇敢媽咪後援會」由賴靖惠擔任團長。賴靖惠說，家有特殊兒童的母親，必須勇敢面對，才能全力的保護她們的孩子。

▲張碩芳語帶哽咽，憶照顧早產兒的艱辛過程。（圖／張碩芳服務處提供）

賴靖惠原籍台中，和先生結婚後移居桃園10年，因育有一名特殊兒童阿比，一回無意間，聽到張碩芳於Podcast主持「袋鼠酷媽咪陪您聊」，談到身為一名早產兒媽咪的艱辛，相當有同感，在因緣下和張碩芳相識、熟識，成為好友。

每一名特殊兒童的成長過程，都有很多挑戰，尤其是對於他們的父母。賴靖惠說，比如張碩芳年僅3歲的兒子小東瓜，因為早產從出生到現在3歲，小小的身子就陸續開了4次大刀，孩子每一次的手術，都是父母的煎熬，賴靖惠和許多特殊兒童媽媽就在張碩芳Podcast主持「袋鼠酷媽咪陪您聊」，發現彼此育兒的艱辛和不易，相互激勵並認同唯有勇敢，唯有相信正面的能量，才能看見希望！

張碩芳說，因為育有早產兒，讓她明白只有勇敢才能守護孩子，並體認教育政策及相對少數的多元需求，因此激發出她站出來參選的動力，期參選是改變的第一步，並希望透過自己的經歷和專業，讓桃園成為一個「敢發聲、敢追夢、敢創業、敢爭取、敢捍衛、敢生養 、敢養老 」的幸福勇敢城市。