情人節和前世情人話聊　知名科技酷董座張玉斌是暖爸

▲張玉斌(右二)、張碩芳（左一）和耀登炳南文教協會成員，致力於公益活動。（圖／袋鼠COOL媽咪陪你聊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今天是西洋情人節，有人說：「女兒是爸爸上輩子的情人」！2022桃園區市議員參選人、Podcast「袋鼠COOL媽咪陪你聊」主持人張碩芳，邀請平日非常忙碌的父親、現任耀登集團董事長張玉斌一起聊「父女情」。張碩芳說，小時候父親是她的保護傘、也是權威者、只要他一出現那個壓力就會無比的巨大，直至她出國讀書，才深刻感受到滿滿的父愛。

▲西洋情人節張碩芳的Podcast「袋鼠COOL媽咪陪你聊」邀父親話聊（圖／袋鼠COOL媽咪陪你聊提供）

而這位做事嚴謹的酷董座張玉斌說，我們這一輩的父親，對兒女的愛並不輕易說出來，而是當兒女有需要的時候，愛隨時都在。對張碩芳而言，小時候她的父親一直是很忙碌，他很想花時間陪伴妳，可是他永遠都在開會，儘管一直在不同的會議中穿梭，但還是在忙碌的日子中，想方設法排出時間跟女兒們吃頓飯。

張碩芳說，「小時候跟父親要零用錢，他叫我寫財報，每一筆都要算出來，妳的發票要如何弄，未來的規劃，讓她覺得永遠都是在跟上級呈報」；尤其是，父親怕小時候的她尿床，三更半夜以軍事化管理方式，命令她起床並以「起立、立正」口號要她現在就去上廁所，如同在軍營的小時生活，讓她對父親懼怕，只要他一出現那個壓力就會無比的巨大。

直到那一年，她單飛到美國當交換學生，初期因寄宿家庭的生活不適應，父親獲悉立即搭機到美國了解，多年後結婚生子，赫然發現那位用行動來表達對女兒愛的父親，對她今生的許多影響；尤其是，在國外讀書的日子，儘管事業再忙，父親也會花很多時間，耐心聽她講很久的長途電話，聽她在美國發生的事情、遇到的問題、學業上的困擾，並且永遠不會掛電話，父女倆的感情，變得更加緊密。

張玉斌創辦的耀登科技、深耕天線市場逾30年，以天線開發、設計及製造為核心業務，還有量測設備銷售及技術與電子產品測試認證等三大業務；為回饋社會並成立耀登炳南文教協會，致力於弱勢關懷等公益活動。