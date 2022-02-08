2022桃園市議員選戰　昔「桃園市長」不再參選籲給年輕人機會

▲蘇家明宣布2022九合一選舉，不再參選。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會國民黨團新卸任總召暨幹部、7日於市議會舉行交接典禮。從政逾33年的卸任總召蘇家明於致詞中宣布，年底九合一選舉不再尋求連任，轉往信合社服務。蘇家明於桃園市未升格前，擔任縣轄的桃園市市長8年9個月，說話熱情活力十足、極具草根特質的蘇家明，市長鄭文燦稱許他是「永遠的市長」，肯定他對地方的奉獻。

▲蘇家明曾任未升格前的桃園市長，鄭文燦稱許他是「永遠的市長」。（圖／記者楊淑媛攝）

蘇家明說，2022九合一選舉，地方各界對於他是否連任，相當關心，甚至傳言，他要參選桃園市長，而這個傳言是亂傳的！因為，選市長，我是沒那個能力啦！蘇說，在33年多的為民服務生涯，將在今年年底到劃下完美的句點，他不再參選連任和公職，轉到信合社服務。

蘇家明進一步談到，現在國民黨有很多青年才俊，國民黨再不團結，年輕人再不出來，未來國民黨會斷層，期許國民黨多培養年輕人，才能讓黨茁壯。至於，還有10個多月的任期，秉持做一天和尚敲一天鐘的信念，仍認真做好服務工作，持續監督市政，也希望鄭市長日後到中央擔任要職，能為桃園爭取更多預算，建設地方。

蘇家明曾擔任過桃園市代會代表、副主席、二屆代表會主席、二屆桃園市長、桃園市升格後的二屆市議員等職務，身經大小選舉從未落選，是政壇常勝軍，常自稱其二屆桃園市長任期比鄭文燦市長的二屆市長任期還要久；而其最為市民津津樂道的是，蘇家明於擔任桃園市長時，因桃園區土地公廟的密度是全市最高，約有300座土地公廟，致力推動土地公文化、舉辦土地公文化節，並催生土地公文化館。