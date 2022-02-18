有半斤重！以色列農民種出「巨無霸草莓」破金氏紀錄

▲這顆草莓長18公分、周長34公分，重達289公克。（圖／路透社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

過去金氏世界紀錄中「世界最大草莓」，是由日本福岡縣一名農民所種出的250公克草莓，不過現在這項紀錄被一名以色列農民給打破了。以色列人阿里爾（Chahi Ariel）在自家果園，發現了一顆重達「289克」的巨無霸草莓，是當地草莓的平均5倍重，甚至比一支 iPhone XR重約100克，正式刷新金氏世界紀錄。

綜合外媒報導，去年2月，居住在以色列中部城市內坦亞（Netanya）的艾里爾，在自家農場裡發現這顆巨無霸的草莓，這種草莓的品種在當地稱為「Ilan」，栽種出來的果實，通常都比一般草莓大上許多，最初是由以色列農業研究組織 ( ARO ) 的研究博士Nir Dai，在特拉維夫附近的ARO火山中心培育出來的。

艾爾里開心地拍下影片，影片中他以一支 iPhone XR作為比較，他將手機放上磅秤，顯示出194克重，而他將巨無霸草莓放上，磅秤螢幕顯示為289克重，若含草莓的蒂頭則為299克重，經過他的測量，這顆草莓長18公分，厚4公分，周長34公分，差不多和艾里爾的手掌一樣大。

報導指出，「Ilan」品種的草莓通常要經過45天的低溫慢慢培育，但因1、2月的寒冬氣溫驟降，導致草莓加快生長，讓艾爾里收穫了4顆巨無霸草莓，其中最重的289克草莓，打破了250克福岡草莓的金氏世界紀錄，成為目前世界上最重的草莓。

▲艾爾里種的草莓，成為目前世界上最重的草莓。（圖／路透社）