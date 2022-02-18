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狼魔嗆PO裸照納為性奴！12歲少女遭淫辱　哀鳴：把我當肉便器

▲桃園市曾姓男子去年得知女子諸事不順，竟佯稱其被鬼纏身，體內疑有穢物等，願幫其作法驅除，竟邀其上摩鐵命其遮住眼睛不能出聲，遂指侵與性侵得逞，事後女子報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲12歲少女不甘失身於惡男友被當成「肉便器」，法院判南方應賠精神慰撫100萬元。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市一名陳姓男子偏愛「小蘿莉」，4年前和一位12歲少女交往時，涉以裸照逼對方陪睡，少女看穿陳男只是「把我當肉便器」，拒絕陳男再碰她，陳男惱怒揚言把少女裸照PO網，少女感嘆「為什麼一個國中生要面對這種壓力」，經家長發現提告，陳男被依加重強制性交等罪判刑7年10月，今再被判須賠償少女100萬元，可上訴。

判決指出，現年28歲的陳男2018年間透過朋友介紹認識本案少女，得知少女曾自拍裸照傳給別人，他謊稱自己也拿到一份，嚇唬少女若不跟他上床，就要把裸照散布出去，少女被迫陪陳男到北市峨眉立體停車場內的男廁，任由陳男淫辱得逞，還遭陳男用手機強拍2人性愛畫面及裸照，變成陳男繼續脅迫少女和他交往的籌碼。

少女很快就發現陳男只是貪圖她的肉體，每次碰面「就只會幹來幹去」，她用補習很晚下課及父母不准她出門為由，企圖疏遠陳男，陳男惱怒，揚言要把少女裸照和不雅片PO到臉書社團，或是去做「家庭訪問」、直接交給少女父母，威脅少女就算「用硬闖的」也要出門跟他碰面，若是少女封鎖他帳號，「妳一封我就上傳」。

少女傳訊息給陳男攤牌「我現在就是不打算跟你」，強調「我找男朋友，是要會保護我會關心我，而你，藉著男朋友的名義，玩我的身體，還拿照片說要發社團」，「我不會愛你，你這樣，不叫做男朋友」，「如果你真的把我當女朋友，你會讓我的身體被看到嗎」，「你明明就只是把我當肉便器，我們之間結束了！」

陳男不死心，持續揚言「做不到我就馬上發照片」、「我還是直接去妳家吧，照片也發吧」、「你最好是好好處理，不然我絕對玩死妳」等語。少女絕望回應「這本來就不應該出現，為什麼一個國中生要面對這種壓力？」、「我到底憑什麼要一直跟你交往，我們差了幾歲？」

少女父母同年9月察覺女兒不對勁，問出實情報警提告。陳男到案認罪，交出強拍少女的不雅影像。刑案法官查出陳男曾犯類似案件，因賠償受害少女80萬元獲輕判2年徒刑，出獄仍不知悔改，甚至假釋剛期滿，就以恐嚇為手段再犯，依加重強制性交等罪判刑7年10月，可上訴。

少女另提本件民事訴訟，要求陳男賠償精神慰撫100萬元，批陳男犯行造成她身心遭受嚴重打擊，陳男卻毫無悔意，完全沒表達歉意也沒賠償和解，陳男對於少女的求償沒意見，法官據此判決陳男全額賠償，可上訴。

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