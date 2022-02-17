獨／慘遭單親媽男友當性玩偶　4歲女童「畫2張圖」揪變態淫狼

▲4歲女童遭母親同居男友性侵，氣憤「爸爸」是壞人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名吳姓男子前年趁同居洪姓女友為他做早餐空檔，涉在房內強壓對方年僅4歲女兒為自己口交，還用棉被蒙住女童全身遮掩，洪女耳尖聽見女兒哭喊，衝來救人並拍照存證，吳男不認罪，推稱女童受洪女言行「污染」而誣賴他，台北地院審理認定事證明確，吳男卻一再撻伐洪女人格與職業，依加重強制性交罪判刑8年4月，可上訴。

判決指出，洪女是嫁來台灣的新住民，離婚後獨自扶養女兒，事發前在按摩店工作，認識經營護膚店的吳男交往，帶女兒跟吳男同住，前年（2020年）9月17日，吳男要洪女出門買早餐，洪女覺得自己煮比較省錢，沒想到她在廚房忙碌時，突然聽見4歲女兒一聲叫喊。

洪女先前就察覺吳男會對她女兒毛手毛腳，多次警告吳男不得亂來，聽見聲響當下，洪女心知不妙，丟下鍋鏟衝進臥房，發現吳男斜躺在床上，下半身蓋著棉被但似乎裡面有東西在蠕動，她急忙上前掀開，赫見女兒被壓著頭正為吳男口交。

洪女大怒，把哭得小臉漲紅的女兒拉開並拍照存證，當場臭罵裝睡不說話的吳男「已經很多次了，你都沒有改」，趕走吳男斷絕關係後提告，出庭再斥吳男之前曾故意把女兒的嘴壓在他下體部位，還刪掉她所拍存證照片。

▲4歲女童遭母親同居男友性侵，氣憤「爸爸」是壞人。（示意圖／免費圖庫pxhere）

女童出庭證稱「爸爸（指吳男）」是壞人，不但會打她的手、抓她的脖子，還「把我的嘴巴壓到爸爸尿尿的地方」，她看到很多毛，「嘴巴也覺得臭臭的」，而且感覺不能呼吸，所以她有哭。

女童還邊開庭邊畫2張圖示意，被法官看見後附卷，一張是一名男子將生殖器放進另一個身軀狹小、全身被棉被覆蓋的人嘴裡，2人頭腳方向上下相反，另一張是許多憤怒、尖銳圖像塗鴉。

心理諮商師證稱，女童不敢靠近其他小朋友，特別是男生，她會緊張、退縮，女童也不跟同儕玩扮家家酒，而是拿恐龍玩偶去咬蝙蝠、蟑螂或壞男人等玩偶，象徵「打壞人，一直要把壞人弄死」，代表她內心憤怒、情緒混亂，講述受害經過時，女童會不自主緊抓自己下體喊痛、語調上揚激動。

法官認定4歲女童若非親身經歷，很難描述這些並非日常生活經驗的情節，且前後一致，當庭隨手所畫之圖，也跟洪女目擊景象吻合，加上女童自案發後，晚上睡覺易驚醒、嚇哭，揮動手腳好像把人推開，至今固定每周做一次心理諮商，才逐漸改善創傷後壓力症狀，慢慢恢復人際互動，即將重回幼稚園生活。

吳男一概不認罪，推稱洪女先前多次因別的事情告他又撤告，女童可能因此被洪女言行「污染」，胡亂誣賴他。法官依諮商師證詞，認定女童的指控不是刻意「背」出來的，反而是吳男毫無悔意，一再撻伐洪女人格與職業，據此依加重強制性交罪判刑8年4月，可上訴。吳男另告洪女拍他裸照故意散布，涉犯妨害秘密罪嫌，檢方已將洪女不起訴。