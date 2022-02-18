解禁福島食品「10天預告」今到期　最快月底公告生效

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣禁止日本福島5縣食品進口逾10年，行政院8日上午宣布解禁，衛福部同日也預告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，及預告「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」草案，蒐集各意見，為期10天預告今（18）日到期，最快月底就會公告生效。

行政院宣布解禁福食後，衛福部也將我國對日本食品管制從地區限制，改為風險產品管制，但即便開放日本全區食品輸入，福島5縣仍有3大類食品不得申請進口報驗，分別為野生鳥獸肉、菇類與漉油菜，其餘產品須檢附雙證；此外，特定地區生產的茶葉或乳製品等，也須檢附輻射檢測及產地證明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去10多年來，食藥署針對日本輸臺食品檢測18萬餘件，輻射值檢測結果均符合日本標準及我國標準，微量檢出的236件中，有217件(91.9%)都是在105年底前檢出，近5年檢出批數則已大幅降低。食藥署最新一份「109年度輸入食品風險分析」也指出，福島食品癌症風險等級應可歸類於「可忽略風險」。

行政院發言人羅秉成8日在記者會中表示，全球已有40多國陸續解禁福島食品管制，面對日本訴求台灣不可迴避，也不能固步自封，即起將依食品安全法第4條預告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」等草案，預定2月下旬公告生效。