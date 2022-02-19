螺旋槳削奶！網美Amber含淚怒控「身體變醜」　無照業者被送辦了

▲潛水正妹Amber。（圖／翻攝IG／amberh.25）



記者鄒鎮宇／綜合報導

知名潛水網紅Amber日前透過IG發文，控訴蘭嶼某潛店雇用非法的船隻和船長營業，導致她在海中被漁船的螺旋槳擊中，胸部、肋骨處都留下明顯的疤痕，且業者事後也難以聯繫，更沒有賠償。對此，海巡署東部分署第一三岸巡隊18日出動，依違反船舶法及漁港法等，將業者函送主管機關裁處。

Amber日前在個人IG發文表示，她去年10月在蘭嶼藍洞潛水，船體疑似觸礁，船長卻不顧水中有人、執意發動引擎，導致她的胸口被螺旋槳擊中，瞬間潛水衣破裂、胸口大量出血而緊急送醫，胸壁有7公分深撕裂傷、左側胸壁也有5公分撕裂傷，讓她崩潰哭道「我的身體要變醜了，要怎麼辦？我要怎麼修圖？」

▲▼Amber身上的疤痕仍清楚可見。（圖／翻攝IG／amberh.25）



Amber表示，業者起初態度良好，但最後以以賠償金額太高為由拒絕賠償，最後音訊全無。在她追查之下發現，「出海漁船、船長是沒有執照的，海巡署有表明不能違法出海，但他們還是出海，我們這些潛水客不懂，所以當下也不會知道如何保障自己權利」、「希望大家潛水都要注意安全，命是自己的，在水下我們都必須為自己的生命負責。」

據《中時新聞網》報導，海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，謝姓及顏姓民眾不聽海巡員勸阻，執意從開元漁港舊港載客出遊，這才發生Amber受傷的事件，目前全案已依違反船舶法及漁港法，函送交通部航港局東部航務中心及台東縣政府裁處。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完