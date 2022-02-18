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「蚊子博士」連日清94歲仙逝　農委會將呈請總統頒發褒揚令

▲▼連日清。（圖／翻攝自科技部「科技大觀園」網站）

▲「蚊子博士」連日清日前以94歲高齡過世。（圖／翻攝自科技部「科技大觀園」網站）

記者許敏溶／台北報導

台灣蚊蟲研究巨擘、「蚊子博士」連日清教授，傳出前天（16日）逝世，享耆壽94歲，台灣昆蟲學會昨（17日）也在臉書發文哀悼，指為「一代大師的殞落」，並感念連日清對台灣抗瘧、公衛及醫學昆蟲的重大貢獻；連日清研究蚊子近80年，全世界有1％蚊子是由他發現而命名，農委會陳吉仲表示，將呈請總統頒發褒揚令，表彰其對台灣與世界的貢獻。

▼台灣昆蟲學會在臉書發布「蚊子博士」連日清過世消息。（圖／摘自台灣昆蟲學會臉書）

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▲▼「蚊子博士」連日清以94歲高齡逝世。（圖／摘自台灣昆蟲學會臉書）

連日清1927年出生在為台北大稻埕（現台北大同區），15歲因為到台北帝國大學（今台大）熱帶醫學研究所打工，在日本昆蟲學者大森南三郎帶領下，進入研究蚊子領域，當年台灣爆發登革熱疫情，全台超過一半人口染上登革熱，協助大森南三郎進行防治工作的連日清因此染疫，也讓他立志成為蚊蟲學家。

連日清後來投入蚊蟲相關，包括防瘧工作、研究登革熱病媒蚊等，全世界有1％的蚊子是由他發現而命名；而在連日清帶領的團隊努力下，1965年11月世界衛生組織宣佈台灣成為全世界第一個「瘧疾根除地區」，之後持續研究病媒蚊的生態，協助防治瘧疾與登革熱。

▲▼連日清。（圖／翻攝自科技部「科技大觀園」網站）

▲連日清協助友邦對抗瘧疾。（圖／翻攝自科技部「科技大觀園」網站）

特別的是，連日清在1993年退休，2000年時，連日清10度率團前往當時邦交國、非洲聖多美普林西比民主共和國，協助該國根除瘧疾，他運用廣泛專業，訓練當地疫調、公衛人員，協助聖國建立全面性的抗瘧計畫，瘧疾發生率自2003年的50%，大幅降至2012年的4%，2015年發生率僅剩1.01%，脫離瘧疾威脅，也獲外交部頒發「特種外交獎章」，聖國民眾也因此感念不已。

▼「蚊子博士」連日清（左）協助友邦對抗瘧疾，獲外交部頒發「特種外交獎章」。（圖／外交部提供）

▲▼「蚊子博士」連日清以94歲高齡逝世。（圖／外交部提供）

台灣昆蟲學會，昨在臉書PO文，指「我們所尊敬、景仰的台灣蚊蟲研究巨擘連日清教授於昨晚仙逝，永遠離開我們了」，並連日清逝世，為一代大師殞落，對此深感不捨與哀悼，也共同感念連日清對台灣抗瘧、公衛及醫學昆蟲的重大貢獻；目前正於台北市立第二殯儀館安置靈堂，告別式資訊將待家屬安排妥當後，再周知昆蟲界同仁好友。

此外，農委會主委陳吉仲接受媒體訪問時也表示，連日清從昆蟲學出發，橫跨公衛、醫學領域，貢獻卓鉅，讓台灣人民不再受虐疾所苦，並多次協助友邦對抗昆蟲帶來疫病，農委會將呈請總統頒發褒揚令，表彰連日清對台灣與世界的貢獻。

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