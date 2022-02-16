獨／食農教育「參考資源引用中國政府網」　農委會竟說不知怎麼來的

▲食農教育教案引用中國政府網報導。（圖／翻攝中國政府網）

記者許展溢／台北報導

農委會力推食農教育，時常發布推廣成果豐碩說明，去年更通過食農教育法，喊出要成為全民運動。讀者向《東森新媒體ETtoday》投訴，在教學資源平台中的多項主題教案，出現參考資源引用中國政府網的報導，且還附上連結，實在很奇怪，更質疑該平台內容參差不齊，毫無可信度。農委會強調，會拿掉這部分。

農委會為強化食農教育的推動能量，提供各方推動者便利取得食農教育的資源， 107年建置「食農教育教學資源平台」，包括教學資源、推薦主題和宣傳專區等不少類別，其中，教學資源裡，又分教案、知識、教材、場域和相關網站等。

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讀者向記者提到，教案之一「火鍋中的真假食物」內容附有4個參考資源連結，第1個點進去傻眼的是，報導版權歸「中國政府網」，首頁上有「中華人民共和國中央人民政府」字樣。

▲紅框連結點進去為「中國政府網」。（圖／翻攝食農教育平台）

讀者認為，這種題目台灣相關資訊應該就很多了，就算沒有，相信國內有很多專家都願意協助說明，但政府單位卻引用令人困惑的網頁資訊外，不僅這樣，另外2個已無法連結，還有1個點進去看起來是來路不明超奇怪的網頁，來源「網路轉載」。讀者指出，除此主題，最大問題是許多內容亂七八糟，一點專業、可信度都沒有。

點進網頁不難發現內容豐富，但平台多筆教案資料來源都是不同單位，讀者投訴該教案來自農糧署，農糧署說明，一查發現資料很久了，是10年以前的，已經過期不適用。但PDF內容是農糧署製作提供？還是委外編製？農糧署指出，光這教案的參考資料就10年前，不知道怎麼來的。

農糧署強調，已跟會本部反映此事，農委會指出會再將此內容拿掉，對於平台內容沒更新將一併檢視，因為食農教育層面很廣，會請各單位再看看、修正。