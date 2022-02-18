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陸無殼蝸牛族新選擇「共有產權房」　2年後欲轉手政府有優先回購權

▲共有產權房,北京,廣州。（圖／CFP）

▲北京經開區釋出的共有產權房。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸央行春節過後頒布新規，明定保障性租賃住房有關貸款不納入房貸集中度管理，代表各銀行發放相關貸款不再受集中度管理指標約束。貸款壓力緩解後，保障性住房中的「共有產權房」由政府和承購人共同出資買下產權，分攤成本的誘因受到大陸無殼蝸牛族重點關注，即便如此，一線城市仍出現「棄購潮」，背後原因令外界好奇。

▲共有產權房,北京,廣州。（圖／CFP）

▲民眾在叫號區紀錄銷售情況。（圖／CFP）

《網易新聞》報導，就廣州先前的共有產權房銷售條件來看，購房者需繳納55%產權的購房款，最後的銷售均價為，「市價×產權份額比例」的優惠價，政府的產權份額佔比約45%。這套房佔用個人購房指標、有房產證，可進行公積金貸款、購買後家庭成員可以享受相應的公共服務。

此外，在購房者持有期未滿前，該套房源僅能自用，不得隨意外租或外借；持有期滿後，購房者可向外轉讓產權份額退出，或按一定比例從政府手中贖回原屬政府的產權（依城市規定細則有差異）。

對於買不起房的無殼蝸牛族而言，共有產權房的條件相當吸引人，不過，部分一線城市在經歷排隊等房的盛況後，卻出現一波波的棄購潮，其中，北京的共有產權房棄購率一度達到70%。

▲共有產權房,北京,廣州。（圖／CFP）

▲廣州南沙區的共有產權人才房。（圖／CFP）

據了解，轉手不易、升值空間有限，是共有產權房最大的問題。以廣州為例，購入共有產權房後，首先得自用兩年，期滿後可按市場評估價轉讓自己的產權份額退出，「上市交易前，政府或代持機構具有優先回購權益，如果它們沒有需求，才能轉讓其他買家。」

至於產權流轉封閉運行、手續麻煩、等待時間長，這都成為共有產權房的問題。按上述例子，有買家欲接手房屋，得先要符合共有產權房購買資格，還要由住房保障主管部門或其委託的代持機構通過綜合評分、經搖號抽籤等方式選出。

▲共有產權房,北京,廣州。（圖／CFP）

▲有買房需求但預算有限的無殼蝸牛族將眼光放在共有產權房上。（圖／CFP）

無論如何，對於預算有限而有需求的首購消費者而言，共有產權房相較於周邊的二手房價格較低，甚至在精華地段也有房源，還包含各類配套，有一定的居住效益。此外，以廣州這批共有產權住房為例，出售對象為經濟條件不算太差的家庭和個人，在具備政府和國企開發商背書下，住房品質和社區氛圍較有保障。

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