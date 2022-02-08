　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

上班族請收！速食店爽嗑「1元點心」剩11天　BBQ烤雞、鱈魚塊任選

▲▼必勝客推紙包筆管麵。（圖／業者提供）

▲必勝客限時「1元點心」開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

上班族快收下來！人氣比薩品牌「必勝客」驚喜推出「平日限定」超殺優惠，即日起至2月24日凡買「3大系列指定美食」即可用1元加購BBQ烤雞、黃金和風鱈魚塊、薯金幣點心3選1，小確幸肯定要領一波；另，拿坡里至3月2日也有「買10隻雞腿就送10隻雞翅」，速食控通通要吃爆。

1元就能加菜！必勝客祭出「加1元多1件」平日限定（周一至周四）優惠幫打氣，即日起至2月24日凡購買紙包筆管麵（波隆那海鮮、波隆那牛肉丸、奶油海鮮、奶油雞腿排、羅勒海鮮、羅勒雞腿排）、千層麵、個人比薩（夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒）3大系列指定美食，只要加價1元即可享有薯金幣、BBQ烤雞、黃金和風鱈魚塊點心3選1，剩下11天把握機會搶吃一波。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里即日起至3月2日爽嗑炸雞買10送10。

另，拿坡里近日也推虎年限定「虎夠有義式」超狂活動，即日起至3月2日「買10隻雞腿就送10隻雞翅」，期間凡於門市購買「義式炸雞桶」免費再嗑10隻隱藏版「蔥香蒜辣雞翅」，且只送不賣；肯德基則在2月14日祭出「買任一桶餐+1元爽吃4塊上校雞塊」，提醒須以預定快取方式購買才享優惠。

【你可能也想看】

►全聯福袋「保時捷、賓士」得主全出爐！「幸運中獎序號」一次
►星巴克買1送1、麥當勞送雞塊！foodpanda「2月超殺優惠碼」快收下
►漢堡買1送1、烤雞買1送5！6大速食店「開工優惠」懶人包

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
快訊／殺妻塞塑膠桶！狠男入監假哭　檢求處無期徒刑
《殭屍校園》實際高三生只有3人！　網驚：他33歲了
「1200萬刮刮樂」第一個頭獎誕生！　獎落這縣市
獨／傻眼！看感冒竟變打第4劑疫苗　她14天才得到解答
《全明星》女星「被指犯規」IG遭罵爆！　經紀人發聲了
BMW「開上樓梯」誇張畫面曝！　網傻了：怎麼學的
星巴克連15天咖啡免費送、買一送一　優惠全公開

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

日本60年老藥廠翻身　「吃糖減肥」產品賣爆、市值飆漲

上班族請收！速食店爽嗑「1元點心」剩11天　BBQ烤雞、鱈魚塊任選

《吃在天母》天母招牌好味道！異國料理首選的義大利餐廳

上班族輕盈首選　網友驚呼：用左岸這口味開工也太討喜！

省錢買衛生紙！網購抗漲促銷優惠整理　醞釀漲價的五月花也有特價

「開工新感覺」測驗推敲虎年事業運　第一眼選顏色預測前進方向

衛生紙喊漲！五月花、得意、柔情變貴　網購湧現補貨買氣

買車前必看！從出廠年份到保險　達人道破產業真面貌

舊屋翻新「全白英式風格」　系統櫃也能打造優美居家

衛生紙漲價！全聯「暫不跟風」　賣場調漲、促銷一次看

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

愷樂鬆口回應「密婚醫生」真相！　友：重返幕前可能性低

快去加油！今起大降1.1元　九二汽油每公升回落至28.7元

都一樣！9旬阿公被妻查手機　立正緊張神情網笑：看到男友

日本60年老藥廠翻身　「吃糖減肥」產品賣爆、市值飆漲

上班族請收！速食店爽嗑「1元點心」剩11天　BBQ烤雞、鱈魚塊任選

《吃在天母》天母招牌好味道！異國料理首選的義大利餐廳

上班族輕盈首選　網友驚呼：用左岸這口味開工也太討喜！

省錢買衛生紙！網購抗漲促銷優惠整理　醞釀漲價的五月花也有特價

「開工新感覺」測驗推敲虎年事業運　第一眼選顏色預測前進方向

衛生紙喊漲！五月花、得意、柔情變貴　網購湧現補貨買氣

買車前必看！從出廠年份到保險　達人道破產業真面貌

舊屋翻新「全白英式風格」　系統櫃也能打造優美居家

衛生紙漲價！全聯「暫不跟風」　賣場調漲、促銷一次看

3折住最美海景房！還能免費爽吃早餐　身分證中2號碼再升等房型

快試手氣！手搖杯豪送「10杯免費喝、買1送1」　限時11天開抽

國民黨嗆開放福食撕毀公投決議　民進黨團：請做與時俱進的現代人

李沃牆／春節過後民眾「蛋蛋的」哀傷　「凍漲補貼」救急不救窮

曹耀鈞／「台灣清廉」國際肯定　「教育＋抓跨國貪腐」廉能更進步

台糖文物「巡道車」被入侵亂吐檳榔汁　網友痛罵要揪出破壞王

全家人合資3.6萬刮中百萬！　「永和爸爸」曝獎金用途

快訊／殺妻塞塑膠桶棄屍！入監假哭想獲輕判　檢求處無期徒刑

《黑澀會》女星吐實「生個小孩全身是傷」！　閃腰痛揭當媽辛酸

當兵「過年留守」超級衰？　內行一面倒反駁：聰明人的選擇

消費熱門新聞

6大速食店「開工優惠」懶人包

買車從出廠年份到保險　達人道破真面貌

網驚呼：用左岸開工也太討喜！

日本60年老藥廠　靠「吃糖減肥」翻身　

「開工新感覺」測驗推敲虎年事業運

省錢買衛生紙　網購抗漲促銷優惠整理

你家孩子也「成長冬眠」了嗎？

4大超商「開工咖啡優惠」先看！

超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」

速食店爽嗑「1元點心」剩11天

天母異國料理首選義大利餐廳

確定要漲！賣場證實收到衛生紙調漲通知

拿鐵買1送1、大美式22元！4大超商「開工咖啡優惠」在這裡

衛生紙漲價了！全聯暫不跟風

更多熱門

相關新聞

「珍奶第2杯半價喝」剩4天！

「珍奶第2杯半價喝」剩4天！

珍奶控搶喝一波！台灣茶飲品牌「翰林茶館」祭出限時飲品優惠了，即日起至2月11日「特大杯熊貓珍奶第2杯半價喝」，期間每日限時5小時登場，快把握剩下4天。另，春陽茶事、康青龍今日也有限時指定飲品第2杯半價、買1送1等，通通要喝爆。

關鍵字：

美食情報必勝客拿坡里肯德基

讀者迴響

熱門新聞

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

女突被「關掉濾鏡」　真面目露出驚

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

冠佑曝光漂亮女兒！才13歲「已有171高挑身材」

46歲「三級片始祖」女星近況曝光！

大姑爽當頂客族…公婆逼過繼小兒子

擊敗郭董當首富　不到1年遭下架

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

更多

最夯影音

更多
粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜
雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面