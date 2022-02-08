上班族請收！速食店爽嗑「1元點心」剩11天　BBQ烤雞、鱈魚塊任選

▲必勝客限時「1元點心」開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

上班族快收下來！人氣比薩品牌「必勝客」驚喜推出「平日限定」超殺優惠，即日起至2月24日凡買「3大系列指定美食」即可用1元加購BBQ烤雞、黃金和風鱈魚塊、薯金幣點心3選1，小確幸肯定要領一波；另，拿坡里至3月2日也有「買10隻雞腿就送10隻雞翅」，速食控通通要吃爆。

1元就能加菜！必勝客祭出「加1元多1件」平日限定（周一至周四）優惠幫打氣，即日起至2月24日凡購買紙包筆管麵（波隆那海鮮、波隆那牛肉丸、奶油海鮮、奶油雞腿排、羅勒海鮮、羅勒雞腿排）、千層麵、個人比薩（夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒）3大系列指定美食，只要加價1元即可享有薯金幣、BBQ烤雞、黃金和風鱈魚塊點心3選1，剩下11天把握機會搶吃一波。

▲拿坡里即日起至3月2日爽嗑炸雞買10送10。

另，拿坡里近日也推虎年限定「虎夠有義式」超狂活動，即日起至3月2日「買10隻雞腿就送10隻雞翅」，期間凡於門市購買「義式炸雞桶」免費再嗑10隻隱藏版「蔥香蒜辣雞翅」，且只送不賣；肯德基則在2月14日祭出「買任一桶餐+1元爽吃4塊上校雞塊」，提醒須以預定快取方式購買才享優惠。

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