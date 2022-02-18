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社會 社會焦點 保障人權

恐怖畫面曝！倒立摔地、抹布塞嘴　家長控訴托育中心集體虐嬰

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區華興托嬰中心日前遭通報黃姓、林姓托育人員涉嫌虐嬰，黃遭裁罰6萬元，18日上午有家長出面控訴，透過監視器畫面竟發現孩子遭到托育人員以打頭、抹布塞嘴、手握嬰兒腳部倒立懸掛空中等方式施虐，「完全無法接受」，社會局才罰6萬元根本是敷衍了事。社會局表示，將會全面清查；托嬰中心簡姓主任說，對家長非常抱歉，將會服從司法，不會逃避。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲受害家長今日出面控訴，不只1名女嬰遭虐。（圖／記者白珈陽翻攝）

今日上午立法委員王婉諭及南屯區市議員參選人吳佩芸陪同受害家長，前往台中市政府召開記者會，會中播放不同托育人員對不同嬰兒的各種不當照顧、施虐影片。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲時代力量台中市議員參選人吳佩芸。（圖／記者白珈陽翻攝）

根據影片顯示，托育人員僅因嬰兒哭鬧，就將其關進堆滿雜物的儲藏室，還腳踢椅子造成嬰兒頭頸搖晃，以布料蓋頭、將異物塞進嬰兒口中使其噤聲，種種行為令人髮指。

受害家長表示，托嬰中心過去都安撫家長，指稱是黃姓托育員的個人行為，可是實際看到影片才發現根本不是這樣，這是整間托育中心的問題，想請問社會局，這樣的托育中心是怎麼樣拿到評鑑優等的？

也有家長說，虐嬰案件爆發後，社會局公告黃姓托育員在去年2月9日10點至12點違法，但查看監視器畫面才發現，實際上卻是多位托育員多日、多次對不同嬰兒施虐，質疑社會局罔顧事實，將整起虐嬰案輕描淡寫。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼監視器畫面顯示，托育人員抓住嬰兒腳部倒立懸空；將嬰兒關進雜物儲藏室。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

王婉諭指出，「這些畫面中的孩子都還不到兩歲，但是，這些極為惡質的托育人員，卻是用如此極端粗暴的方式與態度來對待他們，不只用力拍打孩子背部、劇烈搖晃、拋擲、用腳踢孩子的座椅導致孩子的頭搖晃碰撞到椅背、壓頭強迫趴臥，甚至還因為孩子哭鬧，而把毛巾塞到孩子嘴裡」。她說，這些舉動對如此年幼的嬰兒來說，都可能造成致命的危險，相信每個家長看到這樣的畫面，都和她一樣憤怒不已。

該托嬰中心簡姓主任今日接受媒體電訪，她表示，對於孩子跟家長都非常抱歉，會全力配合檢察官調查，不會逃避應該承擔的責任。

媒體問及往後是否會永久停業？她說，從小志願就是當教育者，但遇到這件事已精疲力竭，絕對不會再復業。另外，媒體詢問觀看監視器畫面後，能否接受影中托育人員對待孩子的方式？簡姓主任沉默了約10秒，才說「您可以原諒我一下嗎？靜待司法，我們絕對服從判決。」

社會局表示，南屯華興托嬰中心黃姓托育人員，去年2月11日遭通報不當對待1名收托女童，社會局接獲通報後積極迅速調查，確認黃女違反「兒童及少年權益保障法」，裁罰6萬元、公告姓名與10年內不得擔任兒少福利機構之工作人員。另外，托嬰中心涉及管理疏失，裁罰6萬元、要求限期改善並終止準公共化合作契約。同時，托嬰中心訪視輔導團，於去年2月20日至3月30日期間多次密集輔導華興托嬰中心，追蹤案件狀況並進行危機事件處理輔導。

社會局積極維護兒少權益與調查完整性，去年曾向托嬰中心調閱10個工作天的監視器畫面，並根據女童傷勢、相關人員訪視內容與案發日前3天的監視器畫面，認定黃違反兒少權法的事實。

上週社會局接獲通報，與受害女童同班的另外1名男童，疑似也在1年前遭另1名林姓托育人員不當對待，社會局已受案調查。社會局強調，即使托嬰中心停業，若確認還有其他孩童受害，仍可再裁罰托嬰中心負責人6萬元至60萬元，華興托嬰中心是否涉及延遲通報或隱匿其他案件，社會局將全面清查，絕不寬貸。

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