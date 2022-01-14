2.5小時灌食三餐！吵鬧關圍欄　1歲嬰腹部超腫脹母氣炸

▲林口某托嬰中心爆出育兒爭議。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市林口一名1歲女嬰腹部異常腫脹，母親發現後直覺有異，向托嬰中心詢問發現孩子沒有被按時餵食，而是2.5個小時內遭強灌三餐！社會局介入調查後，更發現托嬰中心竟然沒有主管，部分托育人員並不具備相關資格，而且師生比例不符規定，女嬰母親趕緊將女兒轉往其他托嬰中心。

家長控訴，日前把1歲大的女兒送到林口一處托嬰中心，但園方沒有妥善照顧，就連餵奶都沒有按照既定時間，家長怒斥，「小朋友的奶早上沒有餵到，下午要喝的奶拖到4點，然後3點半又要吃點心，所以等於說3點半吃點心，4點餵奶後到6點又餵奶，這樣2個半小時就餵了三餐」。

▲女嬰在2.5小時吃了三餐，腹部腫脹被家長發現。（圖／記者陳雕文翻攝）

此外家長還控訴，托嬰中心的管教方式也有問題，如果孩子打鬧，就會直接被關進圍欄「隔離」，有家長說，「孩子有2、3個月其實一直帶傷回家，今年11月份的時候，我的小孩抓傷了另外一個小朋友，校方在樓上用一個小圍欄，大概就是兩個地板磁磚大小這樣，把我女兒隔離起來」。

針對該托嬰中心的育兒爭議，校方低調不回應，只強調已經請律師處理，新北市社會局則表示：

1. 去年11月稽查的時候，發現該托嬰中心沒有主任，12月再次複查依舊無主管人員，依準公要點裁罰3萬元，並讓其退出準公共化服務資格，亦即家長送托該中心，無法領取托育補助。上開事項也逐一通知送托家長此訊息。請家留意幼兒送托情形。

2. 根據家長的陳情後，12月29日現場稽查，現場發現幼兒25名，應有5名托育人員，但現場只有4名托育人員，並另有1名無托育人員資格的行政人員從事托育工作，師生比不符，已要求限期改善，也會通知家長該中心有師生比不足情形。

3. 另家長投訴幼兒8月分時有傷情事，托嬰中心直至小孩當日接送時才發現，質疑因中心因師生比不足才讓幼兒受傷。