　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大學廚師「另一身分太驚人」…背後故事超勵志！學生嚇歪：掃地僧

記者鄭思楠／綜合報導

你永遠不知道，平時一起上班的同事，隱藏身分有多牛！近日，在山東中國石油大學（華東）飲食服務中心當食堂（台稱：學生餐廳）大廚的明志祥，便完成從大學廚房到冬奧賽場、從餐廳員工到冬奧技術官員的轉變，而這背後則是艱苦的付出。網友看後驚呆，食堂大叔竟然是深藏不露的高手，「根本掃地僧。」

日前，上海員工發現同事竟請假參加冬奧，還順手摘下銅牌一事走紅，證明草根人物參與到冬奧場內的事迹令人興趣盎然。這回輪到明志祥請假「跨界」去當北京冬奧會技術官員，作為冬季兩項的一名處罰圈記錄員，其後還將繼續擔任殘奧會的裁判，待3月15日結束後進行21天隔離，才將在4月初重新換上廚師服，繼續做一名餐廳後廚。

▲▼校食堂師傅請假去冬奧會當裁判。（圖／翻攝自影片）

▲高校食堂師傅請假去冬奧會當裁判。（圖／翻攝自影片）

事實上，明志祥可是十足的冰雪運動愛好者，絕非門外漢，早在10歲時，他便進入黑龍江省虎林市體校，並多次參加省和全國的比賽，獲得全省第四，全運會第六等比賽名次。1985年，成績出色的他還得以入選中國人民解放軍八一滑雪隊，曾獲得全運會第三名的優異表現，可惜後來因傷退役。

不過他從未放棄對冰雪運動的熱愛，不但每年都抽出一定時間參加冰雪運動，還利用業餘時間考取冰雪項目裁判員資質，並曾任第十至十三屆全運會的冰雪運動裁判等，以另一身分續寫情緣。

北京冬奧會技術官員的選拔從3年前就開始了，經過層層篩選，刷掉了很多人。明志祥透露，儘管曾是運動員，也有過多次執裁的經驗，但要想符合冬奧會的要求，也需要不斷進行學習和線上線下培訓。最終在去年12月底，他收到了冬奧會組委會邀請函，一圓自己的夢想。

►這個「大同電鍋」超帥！

ET快訊
快訊／事發畫面曝光！她被捲入輸送帶　崩潰淚喊：我腳沒了
截肢女孩現身落淚！　還原經過：老闆娘說裝義肢就好
《玩很大》錄影再傳意外！　吳宗憲「掉門牙」嚇壞眾人
快訊／前董座「自爆掏空公司」被妻強制送醫　住家搜出2.2億現
「截肢女孩」冷血老闆娘慘了　呂秋遠出手！抓鐵證嗆：從重量刑
萬華角頭大哥母親逝世！　500黑衣人雨中送行
新北女遭拖進公廁性侵！　洩慾完被丟包車站
包偉銘兒喜曝絕美婚紗照　驚見「年輕辣妹」身份曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港增3629確診、7600初步陽性　低溫來襲急將「露天病人」移入室內

香港偷渡到珠海「坐高鐵赴上海」　確診者被立案！陸網怒：害人精

大學廚師「另一身分太驚人」…背後故事超勵志！學生嚇歪：掃地僧

陸無殼蝸牛族新選擇「共有產權房」　2年後欲轉手政府有優先回購權

陸4專家赴港抗疫　「移動核酸檢測車」抵港每日可測2萬人

詐騙集團在柬綁架拘禁陸人　受害者獲救最小僅14歲躲救助點待援

大陸人大常委譚耀宗：香港特首選舉將延期

LV一夜漲4萬！陸民眾前一天大掃貨「他雙手提7袋」排隊瘋搶畫面曝

9歲妹趕作業「眼睛看不清了」　母：你裝的！一週後急送醫超後悔

新黨主席吳成典接棒柱柱姐出席冬奧閉幕式　抵京「閉環」免隔離14天

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

妻認真問「犯罪會替我坐牢？」　尪皺眉0求生慾喊：作夢吧妳！

肖想弟弟的蛋！雪橇犬變背後靈　悄「伸掌拍背」討食...下秒遭回擊

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

熟睡被吵醒！主子氣瘋暴打+談判　萌弟「手機護身」戳爪子求原諒❤

汽車換道誤判距離撞分隔島　輪胎跳起側翻90°駕駛受困

港增3629確診、7600初步陽性　低溫來襲急將「露天病人」移入室內

香港偷渡到珠海「坐高鐵赴上海」　確診者被立案！陸網怒：害人精

大學廚師「另一身分太驚人」…背後故事超勵志！學生嚇歪：掃地僧

陸無殼蝸牛族新選擇「共有產權房」　2年後欲轉手政府有優先回購權

陸4專家赴港抗疫　「移動核酸檢測車」抵港每日可測2萬人

詐騙集團在柬綁架拘禁陸人　受害者獲救最小僅14歲躲救助點待援

大陸人大常委譚耀宗：香港特首選舉將延期

LV一夜漲4萬！陸民眾前一天大掃貨「他雙手提7袋」排隊瘋搶畫面曝

9歲妹趕作業「眼睛看不清了」　母：你裝的！一週後急送醫超後悔

新黨主席吳成典接棒柱柱姐出席冬奧閉幕式　抵京「閉環」免隔離14天

台南超難搶「甘蔗雞」！雞肉鮮嫩多汁不乾柴　加特製辣椒醬更夠味

中高齡及高齡退休者就業補助計畫開跑　雇主最高補助50萬

快訊／合歡山入夜低溫下探　台14甲線部分路段下午5時起預警性封閉

快訊／最美性學博士捲不倫「開庭依舊沒現身」！大老婆淡定回應

苗栗女職災右腿截肢資方未通報？　職安署：當天就勞檢並開罰15萬

港增3629確診、7600初步陽性　低溫來襲急將「露天病人」移入室內

李沃牆／建築成本激增　「力抗打房」2022房價看漲

嘆老同事「戴上我不認識的面具」　李彥秀批黃珊珊「豬頭說」：政治攻擊

工安驚悚畫面曝！她「腳被捲入輸送帶」　現場崩潰淚喊：我腳沒了

汪建民行蹤流出「最近到處借錢」！　借款金額曝光…無人伸援手

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

大陸熱門新聞

前狼王與中華田園犬同住5年！

LV一夜漲4萬！陸民眾前一天大掃貨「他雙手提7袋

女童趕作業看不清了　母：你裝的

31歲機長解救119名乘客　4年後幸福現況曝

重機女神痞幼「天使淪淫娃」性愛片瘋傳人設崩壞！

正妹柬埔寨打工失蹤1個月！疑被綁架最後對話曝

谷愛凌、徐州8孩母　「誰代表真正中國？」

上海再增2例台灣新冠確診者輸入 一周內通報4人

星巴克驅趕用餐民警　黨媒震怒：誰給的底氣

香港迎來大陸專家組！林鄭月娥迎接：考慮全民檢測

湯麵灑出來被退訂！外送員整袋拎起怒砸

詐騙集團在柬綁架拘禁陸人 受害者獲救最小僅14歲躲救助點待援

浙江推大學生創業失敗「貸款40萬以下政府代償」 40萬以上政府還8成

大學廚師另一身分太驚人…學生嚇歪：掃地僧

更多熱門

相關新聞

輸給隊友！俄花滑少女摘銀疑比中指

輸給隊友！俄花滑少女摘銀疑比中指

俄羅斯奧會(ROC)在女子花式滑冰個人賽包辦金牌和銀牌，但輸給隊友的「莎莎」特魯索娃(Alexandra Trusova)賽後暴怒飆罵，「大家都有金牌，就只有我沒有。」甚至直言「恨死你們每個人」，極度憤恨的她連妝都哭花，還被捕捉到，她疑似在頒獎台上比中指。

新黨主席吳成典接棒柱柱姐出席冬奧閉幕式 抵京「閉環」免隔離14天

新黨主席吳成典接棒柱柱姐出席冬奧閉幕式 抵京「閉環」免隔離14天

禁藥風波崩壞　瓦莉娃錯失獎牌痛哭

禁藥風波崩壞　瓦莉娃錯失獎牌痛哭

爆冷失常　瓦莉娃冬奧第4名無緣獎牌

爆冷失常　瓦莉娃冬奧第4名無緣獎牌

花滑美少女明若奪牌將被打星號

花滑美少女明若奪牌將被打星號

關鍵字：

山東中國石油大學明志祥冬奧裁判

讀者迴響

熱門新聞

貨輪失火全員棄船　4000輛保時捷還在燒

丟丟妹停播真相被挖！爆爸爸遭持槍劫千萬

汪建民被爆失蹤2個月！「手拿借據照」狼狽曝光

飛日本「價格曝」！網傻眼：日幣嗎？

巴戈兩個女兒「被擋在門口」見父最後一面留遺憾

Amber淚揭「胸下性感疤」真相：螺旋槳正中我胸膛

嗆台灣沒快車　網紅改車沒錢付影片曝

Keanna深夜直播反擊！祈錦鈅嚇壞留言：我很抱歉

新北米糕小開偷吃人妻「鹹濕對話曝光」　綠帽尪怒起底

正妹工傷「右腿截肢」被老闆1萬打發　含淚1句話逼哭人

172年僅2次！「虎年虎月虎日虎時」求財方式曝

澎湖元宵劃下句點　最重黃金龜得主出爐

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

納豆住院26天「醫揭4大隱藏地雷」！凶險病情有前兆

交往6年無性！女友驚曝真相「又髒又噁」

更多

最夯影音

更多
小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？
短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

妻認真問「犯罪會替我坐牢？」　尪皺眉0求生慾喊：作夢吧妳！

妻認真問「犯罪會替我坐牢？」　尪皺眉0求生慾喊：作夢吧妳！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面