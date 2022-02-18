杰尼龜「台灣沒快車」　賽車教父重話聲明：輸的退出抖音

▲廖老大要求杰爺向車界道歉。（圖／翻攝自臉書／賽車教父-廖老大）

記者周亭瑋／綜合報導

自稱是資深奧迪職業玩家的大陸抖音網紅杰爺，日前辣嗆「台灣的車都不快」，引起台灣賽車教父「廖老大」不滿，並多次隔空約戰，昨晚廖老大重話聲明，要求杰爺跟車界道歉，更喊話「你有本事出來跑一場TCR，來跑一場GT3。」

走過30年職業車手生涯的廖老大，是個汽車零件製造商，也是引擎動力的改裝者，同時擁有GT3、TCR、摩托車、0-4賽車的車隊，對於杰爺的囂張言論，他忍無可忍，霸氣約戰「你講完沒，輸的退出抖音你敢不敢？」

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廖老大直言，車界一直以來都是和和氣氣的，什麼時候出現你這個怪人，「你，好好跟車界道歉，好好改變你囂張的說話方式，我可以不再教訓你，我現在慎重地跟你說，在這些專業的車手、專業的車隊面前，你啥都不是。比我專業的、比我成績好的大有人在，大家都很低調、都和平共處，你不要再那麼囂張了。」

▲「杰爺」楊永杰被爆沒錢支付改車費。（圖／翻攝自抖音wsjqcfw）

廖老大也放話，「杰尼龜，如果你真的那麼有本事，現在大陸最好的賽事叫GT3和TCR，他有FIA的POP規定，同個馬力同個設定同個GZ，跑得贏那叫作技術、叫作本事，你有本事出來跑一場TCR，來跑一場GT3，我相信不用我出面，就會有很多大貨車打你臉。」

最後，廖老大也奉勸他，「孩子別把路走死，你好好反省反省。」影片一出，狂吸大票網友朝聖，紛紛留言直呼「廖老大 加油」、「謙虛才會進步，口德很重要，人情留一線以後好做事，看到廖老闆學習很多，會成功不是沒有原因」、「大家生意興隆」、「台灣加油，挺廖老大」。