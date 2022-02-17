月息30%！屁孩成吸血蟲　妙齡女借錢遭恐嚇：殺全家砍死吉娃娃

▲18歲陳姓男子以月息30%借貸放款給賴姓女子，豈料賴女因還不出錢來遭恐嚇砍死飼養的寵物吉娃娃。（示意圖／達志影像）

記者黃宥寧／台北報導

北市剛滿18歲陳姓男子在臉書上刊登小額貸款訊息，22歲賴姓女子因急需錢，前後共4次向陳男借了10萬5000元，並簽立借據與本票，但賴女遲遲無力繳納利息，陳男竟傳訊恐嚇「殺你全家，養的2隻吉娃娃也砍死」等，甚至跑到賴女住家丟雞蛋潑紅漆，賴女基於害怕跑去報警。士林地檢署偵結，依重利、恐嚇罪起訴。

起訴指出，2020年剛滿18歲陳姓男子在臉書刊登：「最近日子都過得不錯，沒有人要借是不是...」的小額貸款訊息，急需錢的22歲賴姓女子看到，在同年7月26日聯繫陳男並見面。

7月26日當天見面，賴女即借款2萬5000元，並約定利息每10天10分（月息30%）且預扣第1期利息2500元後，實際拿現金2萬2500元，7月30日，賴女借4萬，但陳男實際僅匯3萬6000元到郵局帳戶，8月5日賴女借2萬5000元，實拿2萬2500元，8月17日借1萬5000元，實拿1萬2750元並都簽立借據與本票給陳男。

同年11月29日陳男見賴女不還利息，竟以臉書Messenger傳送「我真的會殺你」給賴女，12月1日又以Messenger傳語音訊息「我現在去你家，幹，你家現在有誰我就殺誰，你阿嬤在，我就殺你阿嬤，你不在，我她媽殺你家人」、「你再給我匯3000那種芭樂數字，你家養的2隻吉娃娃，我也砍死」導致賴女心生畏懼。

12月3日凌晨，陳男跑到賴女北投家，丟擲雞蛋並潑紅漆，賴女再也受不了只好報警處理。

士林地檢署認陳男利用賴女急迫、求助的處境，以月息30%重利借款，甚至連續以文字恐嚇，依2人之間臉書對話、賴女利息匯款交易明細32張等，以重利罪、恐嚇2罪將陳男起訴，建請法院分論併罰。