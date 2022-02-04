不忍了！聽22年樓地板水流聲　他強關鄰居水閥挨告判刑

▲新莊區一處社區大樓因樓地板水流噪音，讓鄰居對簿公堂 。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一處社區大樓因為6樓住戶打通兩戶，變更了結構，造成樓上7樓鄰居時常聽到樓地板水流噪音聲，多次跟管委會反映無效，竟私自到頂樓關閉6樓鄰居水閥，導致無法使用自來水，6樓住戶一狀告上法院；新北地院法官認為7樓住戶涉犯強制罪，判拘役20日，得易科罰金。

據了解，潘姓女子在22年前買下位在新莊區中正路上的一處社區大樓6樓2個戶數，為了讓居住空間變大，打通2個戶數變成1戶，變更了大樓結構，自此只要使用自來水，7樓住戶高姓男子就會聽到樓地板水流聲，讓他不勝其擾。

就在忍受了22年的這段期間，高男不斷向管委會陳情，卻始終得不到解決方式，2021年1月間，高男受不了噪音干擾，晚間11時許，獨自搭電梯到頂樓，將潘女的自來水控制閥關閉，導致6樓潘女家完全無法使用自來水，經潘女上頂樓察看，確認水閥遭人故意關閉，氣的直接報警。

警方調閱監視器，發現高男涉案，事後坦承犯行，依強制罪移送新北地檢偵辦。新北地院審理，認為縱然潘女住處確有違反噪音之情事發生，惟仍應依相關之法律規定，起訴請求法院依法判決，待於取得執行名義後，聲請法院強制執行，自不容逕以暴力介入自行執行公權力，判高男拘役20日，得易科罰金。

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