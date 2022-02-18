Podcast聲音市場5大趨勢：職場社畜主題夯、收聽行為碎片化

文／職場人

不管是去年紅極一時的Clubhouse，還是持續成長的Podcast，都反映出聲音經濟的興起，台灣聲音經濟品牌SoundOn集團前陣子與Yahoo!奇摩、中華電信、Social VIP等合作，依據聲音經濟參與夥伴的平台數據，分析產業數據而來的「2021年度聲音經濟報告」，下列編輯也幫大家整理了5個聲音市場的現況與趨勢：

Podcast聲音市場趨勢1：收聽行為碎片化

▲聲音市場5大趨勢（圖／pixabay，下同）



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第1個Podcast聲音市場趨勢為「收聽行為碎片化」，根據數據統計Podcast單集⻑度60分鐘以內佔了整體90%，其中又以11～30分鐘的40%為大宗，平均單集時長為27分鐘，可見聽眾對短形式的內容需求提高，也對應到收聽行為可能更碎片化的現象。

Podcast聲音市場趨勢2：「社會與文化」與「教育」新增最多

第2個Podcast聲音市場趨勢為「2021年新增最多的節目類別是『社會與文化』與『教育』」，依據Apple Podcast的分類來看，社會議題與知識型節目是最多創作者投入的內容領域，而新增的節目中「社會與文化」與「教育」佔整體約30%。另外，在疫情三級警戒期間，「科學」相關節目也增加不少，可見大眾對於醫學科普知識的需求上漲。

Podcast聲音市場趨勢3：緊扣全球議題及生活時事

第3個Podcast聲音市場趨勢為「緊扣全球議題及生活時事」，根據中華電心AI聲音濾鏡的數據分析，創作者最常講到的熱詞中包括：台灣、疫苗、疫情、以色列、阿富汗、美國、媽媽、孩子、老師等政治或國際話題，內容多與日常關注議題高度相關。

Podcast聲音市場趨勢4：職場社畜主題夯

根據熱詞分析，第4個Podcast聲音市場趨勢為「職場社畜主題夯」，根據統計職場社畜主題的單集播放相較其他主題，互動量高出約2倍，除了比較通用的主題之外，更常以時事、新聞議題為核心，用輕鬆舒壓的內容呈現。

Podcast聲音市場趨勢5：情慾節目、親子故事、心靈地圖收聽量成長

第5個Podcast聲音市場趨勢為「情慾節目、親子故事、心靈地圖收聽量成長」，情慾節目佔用戶點擊數的15%；而居家上課及WFH期間新增的親子故事節目也成長超過200%；同樣的，在疫情期間隨著冥想、靜心、正念、內心成長的需求提升，用戶對於心靈地圖節目的需求也增加。

以上5個關於Podcast聲音市場的現況與趨勢，職場人已經瞭解了嗎？你也是Podcast或廣播節目的收聽愛好者嗎？又或者，你是在這市場上的內容創作者？或許這些資訊可以給你一點靈感也說不定哦！

Source：SoundOn 2021年度聲音經濟報告書

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