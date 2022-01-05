男深夜勇闖「活火山懸崖」觀景台狂墜30m慘死　遺體卡在火山口

▲夏威夷大島基拉韋厄火山（Kilauea volcano）是世界最活躍的火山之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

夏威夷一名75歲男性2日深夜前往夏威夷火山國家公園的懸崖觀景台，欣賞熔岩壯景，卻就此失蹤。當局派出護林員與消防隊前往搜索，最終在基拉韋厄火山（Kilauea Volcano）火山口下方30公尺處發現男性遺體。基拉韋厄火山是世界上最活躍的火山，卻也是最容易接近、觀光客最多的一座火山。

▲基拉韋厄火山（Kilauea volcano）過去噴發時的景像。（圖／路透）

根據《每日郵報》報導，美國國家公園管理局（National Park Service）聲明，這名居住在夏威夷州希洛（Hilo）的75歲老翁2日深夜在頗受觀光客歡迎的夏威夷火山國家公園失蹤，而家人在3日上午通報當局。國家公園的護林員與消防隊隊員連夜在黑暗中尋找老翁下落，最終是靠著直升機搜索，才在上午8時於火山口邊緣下方約100英呎（約30公尺）處尋獲遺體。

報導稱，陳屍地點位於基拉韋厄火山峰頂懸崖的Uēkahuna觀景區以西，遊客和當地人都會在晚上前來一睹炙熱噴發的熔岩湖，推測老翁是從觀景區墜落。據美國國家公園管理局官網資料，基拉韋厄火山上次劇烈噴發是在2021年9月29日，它不僅是夏威夷島上最年輕、最活躍的火山，也是世界上最活躍的火山之一，在過去的1000年裡幾乎90%的表面都被熔岩流覆蓋，自有紀錄以來也只有很短暫的休眠時間。

▲基拉韋厄火山過去噴發時曾導致數千人撤離，岩漿蔓延到街道上。（圖／路透）

報導指出，當局正在對老翁墜落火山的事件進行調查，但呼籲徒步旅行的遊客依照有標記的路徑參觀火山。2017年，一名38歲男子從基拉韋厄火山一躍而下身亡，遺體於火山口下方76公尺尋獲。而2019年則有一名32歲男子不慎墜落圍欄之外，掉落21公尺深，當局耗費3小時才將人救出，最終送往醫院治療康復。

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