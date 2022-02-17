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獲首爾美術祭金獎陳炳臣　畫作郵寄參展竟「消失」

記者游瓊華／台中報導

拿下韓國「2021首爾亞細亞美術招待展」金獎、畫作曾拍得百萬元的畫家陳炳臣，在農曆春節前後耗費30天創作了畫作「銀杏曦春」，欲將作品寄往韓國再次參賽，未料作品拿到郵局寄送後，作品竟遺失、人間蒸發，陳炳臣今天趕到鹿港分局報案，期待能找回畫作。

▲獲首爾美術祭金獎陳炳臣，畫作郵寄參展竟「消失」急報案。（圖／陳炳臣提供）

▲獲首爾美術祭金獎陳炳臣，畫作郵寄參展竟「消失」急報案。（圖／陳炳臣提供，下同）

陳炳臣是彰化縣芳苑鄉人，已連續三年得到國際比賽獎項的肯定。他透露，「銀杏曦春」在除夕前就開始創作，幾乎沒日沒夜地創作，完成後委託鹿港裱褙公司包裝寄發台中國藝中心，準備參展比賽，但2月8日掛號寄出後國藝中心卻一直沒收到作品。

▲獲首爾美術祭金獎陳炳臣，畫作郵寄參展竟「消失」急報案。（圖／陳炳臣提供）

陳炳臣難過地說，詢問郵局人員，郵局僅回「遺失就按規定賠償，或繼續尋找」，之後卻都無消息，最後郵局總局回應確實找不到，研判可能是郵務車車門沒關好，導致畫作消失。

陳炳臣提到，這幅「銀杏曦春」是希望在全球疫情壟罩之際一掃陰霾，但現在畫作消失很難再創作出一模一樣的作品，「考慮在報名截止前，改以另一幅參賽，但最希望的還是消失的畫作能出現！」

陳炳臣畫作重量未到700克，由於當初寄送時，畫作採一般包裹寄送，依照《郵政處理規則》65條規定單件以重量計費者，5公斤以下者，賠償不逾新台幣575元。但陳炳臣表示，藝術無價，他也不想郵局賠償，只想畫作出現。

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