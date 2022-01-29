朝鮮時代漢城是「屎城」！民眾隨意拉屎丟糞　河流氾濫糞水淹街

▲1930年日本治下的朝鮮漢城。即首爾，當時稱為京城府。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

現代社會中，在一般已開發國家的首都、都會區的街道上自然難以看見滿地糞便的骯髒景象，不過在100多年前的20世紀朝鮮時代都城漢陽（漢城），街道各處卻充滿人類糞便、甚至還有牛糞，導致從日本留學歸國的政治家金玉均首要的改革任務便是設立「治道局」，逮捕、嚴懲隨意丟棄糞便的民眾。

根據YouTube頻道「你不知道的事」（당신이 몰랐던 이야기），18世紀漢城人口數高達約20萬，與同時期的英國倫敦相比還多出4倍，當時全球就連人口超過5萬的城市都屈指可數。《承政院日記》指出，由於漢城人口急遽成長，造成樹木叢林消失、泥土擋住排水溝，進而導致河川氾濫。

然而，漢城人口數急遽增加，市內卻沒有出現適當的排水、排糞設施，導致民眾隨意將自己的糞便丟棄在街道上，最後使漢城成為臭氣沖天的「糞便之城」，甚至丟棄在河川內的糞便，會隨著梅雨季江水氾濫，一齊被沖到街道上，糞便造成環境髒亂、寄生蟲等問題，民眾又不得不使用遭受糞便汙染的河水，導致傳染疾病氾濫，降低朝鮮時代民眾的平均壽命，民眾平均只能活到35歲。

儘管金玉均曾提倡改革，最後卻因為禁止民眾丟棄牛糞的政策遭遇極大反彈，而面臨失敗。

直到1910年大韓帝國遭到日本併吞後，漢城改名為京城府，京城府投入部份預算整治糞便問題，頒布「朝鮮汙物掃除令」，規定每個人都有掃除糞便的義務，並為處理排泄物添加手續費，從此街道上再無臭氣刺鼻的糞便味，隨著街道與飲用水等環境問題改善，朝鮮人的平均壽命到了20世紀以後可達到50歲以上。

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