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「梨泰院」地名由來充滿悲劇！異國風情原來是戰爭血淚

▲▼首爾梨泰院萬聖節當晚人滿為患。（圖／達志影像／newscom）

▲首爾梨泰院在2021年萬聖節當晚人滿為患。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

梨泰院（이태원）位於首爾市龍山區，該地以充滿異國風味的餐廳、咖啡廳、酒吧、夜店聞名，當地不僅建有清真寺，事實上各國外交使館皆選擇駐在該地，因此街頭上經常可以見到外國人，2020年成為韓劇《梨泰院Class》的主要故事背景。

不過，「梨泰院」這個地名到底從何而來的呢？南韓知名歷史YouTuber崔漢娜（최한나，音譯）就以3個原因整理地名誕生的脈絡，其中還不乏韓國歷史上受他國侵略的戰爭傷痛，而承受歷史傷痛、受害最大的被害者自然是無家可歸的女性。

首先是第1個由來，相傳朝鮮時代孝宗時期，該地盛產梨樹，擁有一座種滿梨樹的農田與寺院，加上該地為往返中國必經的交通要衝之地，在如此四通八達的地區中，自然蓋有許多公營的驛院（역원，即驛站），於是就取名為梨泰院。

第2個由來是，當地設有住滿「異他人」（이타인，即異邦人）的住宿設施，尤其是自從壬辰倭亂之後，許多投降的倭人（日本人）便集結在該地生活，形成一個聚落，因此取名為異他房、異他院，在韓語發音上與梨泰院為諧音。

《東國輿地備考》指出，「梨泰院位於木棉山以南，根據口耳相傳，（政府）讓壬辰倭亂後投降、歸順的倭人住在崇禮門外南山山腳下，形成一個村落，被稱為『異他房』，後來（從諧音）演變為梨泰院（이태원）。」

而第3個由來，則是源於異胎房的「異胎園」。其實從朝鮮時代、日據時代、光復後美軍託管時代，韓國在歷史上便飽受戰爭之苦，尤其是韓戰結束後美軍駐屯在首爾市龍山區的美軍基地，由於當地靠近梨泰院，自然使梨泰院被貼上等同於美軍、美帝的標籤，傳聞當時有許多娛樂場所的女性在懷上美軍的孩子後墮胎、或生下小孩，因此該地又被稱為異胎院。

從1592年起，豐臣秀吉率領軍隊「征明假道」趁機入侵朝鮮，當軍隊駐屯在漢城梨泰院時，性侵該地許多女性，還掠奪住滿比丘尼的雲從寺，不僅強姦比丘尼，還火燒寺廟。佛教戒律規定禁止殺生，比丘尼只好將小孩生下來，由於嬰兒大多具有異邦血統，因此該地又被稱為異胎園、異胎院。

1636年，清太宗皇太極率領10萬大軍侵略朝鮮，是為「丙子胡亂」，當時遭到掠奪的女性在被清軍性侵後懷孕，便聚集到梨泰院待產；同時，平壤與義州傳聞出產美女，因此清軍將該地包括貴族官員的妻妾、一般女性俘虜至清國，部份女性在原生家庭幫忙下繳納贖金，得以回到朝鮮，不過她們卻備受歧視。

這些從清國返回朝鮮的女性被稱為「還鄉女」（환향녀），代表失去貞潔的女性，她們被丈夫休妻、趕出家門，直到現今這個詞彙還具有負面意義。

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