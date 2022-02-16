預言竹竹併「這題目未了」　柯建銘嘆：黨內矛盾我點滴在心頭

▲民進黨團總召柯建銘今天接受網路直播節目專訪。（圖／翻攝自Yahoo!tv直播）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉腳步近逼，新竹縣市是否合併牽動各黨派人選佈局，面對綠營內部出現反抗力道，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（16日）在接受網路媒體專訪時直言，他不否認該說法，「我們（民進黨）內部的矛盾，我點滴在心頭，但是我只要告訴大家團結」，並強調這題目未了，未來還是會面對。

柯建銘今天接受網路直播節目「齊有此理」專訪表示，2022地方選舉的好壞當然會影響2024大選，但以他身為立法院黨團總召的角度來說，選舉如果要選得好，只有「團結」兩個字而已，派系的計較會造成很多質變、內部殺得很難看，這是大忌。

面對2024總統及立委大選，柯建銘說，民進黨當然會有執政的企圖心，但這不是「哪個人要當總統」的問題，也不是「民進黨要繼續執政」的問題，而是這一代台灣人要對台灣未來負責的重要時刻，「（計較）誰當總統、哪個派系在哪個縣市比較多，都不應該」。

主持人王時齊問及，相較面對國民黨打仗，柯建銘花在民進黨內部的心力應該更多，例如竹竹併到現在喬不攏，有很多反抗力道是出現在黨內？柯建銘直言，「你這樣講我不會否認」，但要從他口中講出來，這不是他的習慣，「我們都很清楚」，他3分之1的力量在對付國民黨、3分之1的力量在整合民進黨內部，「我們（民進黨）內部的矛盾，我點滴在心頭，但是我只要告訴大家團結」。

王時齊追問，為何黨內有這麼多人反對竹竹合併？柯建銘僅說，竹竹併對新竹與高科技發展非常重要，到了今年底的選舉，也會變成很有戰鬥力的亮點，「其實朝野立委都反對，我只能這樣講，我非常遺憾，我也不點名誰了」、「政治沒有我看不懂得地方，但有很多不可說的地方」。

柯建銘直言，他是一個把政治視為志業的人，很多事情的波折對他來說只是過程，「對我來講，這題目未了，未來還是會面對」；不過，立法院新會期首先必須處理修憲、其他重大法案，他會冷靜面對及承擔，就是如此。