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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張銘祐恐因婦女保障名額出局　民進黨：這是進步價值的主張

▲▼民進黨新北議員參選人張銘祐向主席蔡英文陳情。（圖／張銘祐提供）

▲民進黨新北議員參選人張銘祐向主席蔡英文陳情。（圖／張銘祐提供）

記者陶本和／台北報導

針對民進黨新北第九選區提名爭議，參選人張銘祐因婦女保障名額恐面臨淘汰危機，而他16日也赴黨中央向主席蔡英文陳情。對此，民進黨組織部表示，婦女保障名額是進步價值的主張，沒有特殊性改變，更沒有張銘祐同志所指控因人設事，這部分一併敘明以正視聽。

張銘祐16日下午赴民進黨中央黨部向兼任黨主席的總統蔡英文陳情。他說，自己深耕地方，這個選區不適合婦女保障名額，應該要以最強為優先，且初選對手黃琳有新黨資歷，這樣的背景應該要跟社會說清楚，自己要的就是公平初選。

對此，民進黨組織部表示，民進黨提名流程，是由下而上，由新北市黨部執委會無異議通過建議議員提名額後呈報中央黨部。協調小組僅就各選區提名名額與黨提名策略及選區情勢進行審視，提名名額後續還須經中執會通過才算定案。由於尚未公告與登記，所以工作小組沒有針對個別參選人進行討論。

有關婦女保障名額，組織部指出，這是民進黨進步價值的主張，無論全國直轄市各選區或新北市。本次新北市黨部呈報提名名額，除了新泰五林議員選區因人口數分成兩議員選區外，其餘選區與2010、2014、2018提名名額相同，包含提女性保障的部分均一致性，沒有特殊性改變，更沒有張銘祐同志所指控因人設事，這部分一併敘明以正視聽。

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