她8歲遭叔叔性侵「求償時效已過」　呂秋遠鼓勵提告：討一個公道

▲有名約莫40歲的女性透露，自己在8歲的時候被叔叔性侵，時間長達2年之久。（示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

律師呂秋遠今（17）日凌晨在臉書po出一則故事，有名約莫40歲的女性透露，自己在8歲的時候被叔叔性侵，時間長達2年之久。但案發時間至今已隔超過30年，而當時性侵為告訴乃論的罪，加上民事求償的時效也過了，該名女子無奈反問「律師，你覺得我現在還是該提告嗎？」呂立刻鼓勵對方提告，「我知道最後還是會不起訴，但是至少檢察官會對這件事調查，在不起訴書上，把事實記載下來，還妳一個公道。」

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呂秋遠今天在臉書po出一則幫助被性侵女性走出陰影的故事，有名約莫40歲的女性透露，自己童年時曾遭到叔叔性侵，「那時候，她不懂什麼叫作性侵害，只是覺得那樣的事情讓她很不舒服，叔叔會威脅她，不能把這件事告訴任何人。直到叔叔搬家，她才如釋重負，但也還是不敢告訴爸媽這件事。」

由於事發至今已超過30年，除了當時性侵為告訴乃論外，告訴期間也只有6個月，加上民事請求賠償的時效也已過了，呂秋遠表示，「她問過許多律師，知道這件事在司法上已經藥石罔效，她來找我，無非是想要確認最後的心意。」

該名女子無奈詢問反問，「所以，律師，你覺得我現在還是該提告嗎？」呂秋遠當下立刻鼓勵她提告，並回應強調「這件事不需要律師。妳就帶著錄音，到警察局提告，讓檢察官介入調查。我知道最後還是會不起訴，但是至少檢察官會對這件事調查，在不起訴書上，把事實記載下來，還妳一個公道。」

聽完建議後，該名女子鬆了一口氣，「我以為你會要我放下。」呂秋遠表示，「沒有人有資格要誰放下。妳現在做的事情，是妳在為10歲的自己做的。我希望妳可以幫她說說話，讓她知道，當年她不敢說、不能說的話，現在有人幫她主持公道了。我希望妳可以抱抱她，告訴她，這一切不會好，但是她是無辜的」。

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