挺大肚去洗頭！竟遭「摸一把」她秒怒吼　噁老闆：孕婦不是帶財？

▲原PO挺大肚去洗頭，卻遭老闆「摸一把」。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

坊間流傳「孕婦帶財」的言論，但始終沒有得到科學證實。有位孕婦在《爆怨公社》表示，挺著大肚去洗頭，沒想到卻被老闆「摸一把」，她當場怒吼，竟遭回「孕婦不是會帶財嗎？」

原PO說道，很多人都會說懷孕時期「寶寶會帶財」，但自己沒有特別迷信，認為小孩健康生下來才是最重要的，「沒想到上個月遇到一件事，讓我真的覺得非常非常噁心」，原PO開始描述，自己去家裡附近的美髮店洗頭，老闆知道她懷孕，竟然就從她的肩膀一路摸到背後，「直接這樣滑下來」。

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原PO當場嚇傻並怒吼「你在幹嘛」，沒想到老闆竟然不以為意地回答，「人家不是說孕婦會帶財嗎？我摸一下看會不會帶財啊」，雖然原PO強調，這件事的後續已經處理完畢，也不打算追究，「但心裡想到就覺得很噁心，所以才忍不住來抱怨」。

原PO認為，有些人知道懷孕的事情後，都會問一句「可以摸一下肚子嗎？聽說懷孕會帶財，摸一下看會不會中獎」等等言論，讓原PO覺得非常厭煩，原PO解釋，如果對方只是單純好奇「懷孕肚子圓圓的是什麼感覺」，自己就覺得無所謂，但若是有想發財企圖的，「那你還是不要來亂碰」。

貼文一出，網友們紛紛有同感，「好險我懷孕還沒遇到這種的，不然我一定會當場爆炸」，「想帶財自己去懷自己去生啦！真噁心」，「色老闆說鬼話，孩子帶財的意思是說，生孩子不會讓父母越生越窮，自己會帶財（好運），讓父母事業發展更好」，「好噁心喔」，「這是性騷擾啊，開吉他」。

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